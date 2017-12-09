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Spor

İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 3-2

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) - Kupa Voley Erkekler 1'inci etabında İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti

09 Aralık 2017 21:54

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) - Kupa Voley Erkekler 1\'inci etabında İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-2 mağlup etti.
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Gazmend, Mehmet Almaz, Niels, Antanovich, İhrahim Başaran (Caner Dengin, Cansın Hacıbekiroğlu, Anıl Tokat)
AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Bahov, Fatih Cihan, Ojansivu, Mustedanovic,  Burak Hascan,Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Burak Köse, Mehmet Hacıoğlu, Oğuzhan Tarakçı)
SETLER: 20-25, 25-20, 25-21, 22-25, 15-11
SÜRE: 113 Dakika (25,23, 23, 28, 14)

2017 – 2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley erkekler kategorisinde 1\'inci bölüm karşılaşmaları bugün oynanan dört müsabakayla başladı.Bursa\'da temsilcisi İnegöl Belediyespor, sahasında Afyon Belediye Yüntaş\'ı konuk etti. İlk seti 25-20\'lik skorla kaybeden Bursa temsilcisi, ikinci seti ise aynı skorla kazanmasyı başardı. Üçüncü sette de iyi bir oyun ortaya koyan İnegöl Belediyespor bu bölümü de 25-21\'lik skorla önde tamamladı ve setlerde 2-1 öne geçti. Çekişmeli geçen dördüncü sette Afyon ekibi seti 25-22 kazandı ve maç tie-break setine gitti. Tie-break setinde ise gülen taraf 15-11\'lik skorla İnegöl Belediyespor oldu. Bursa temsilcisi, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaştı.

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