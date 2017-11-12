İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA), (DHA)
SALON: İnegöl
HAKEMLER : Ozan Çağı Sarıkaya (xx), İbrahim Ünal (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal (xxx), Antonovich (xxx), İbrahim Ersin Başaran (xxx), Mehmet Almaz (xxx), Gazmend (xxx), Niels (xxx) (Caner Dengin (xxx), Cansın Hacıbekiroğlu (xxx), Tunç Ayhan (xxx)
AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Ekrem Caner Çiçekoğlu (xx), Cüneyt Dağcı (xx), Ojansivu (xxx), Mustedanovic (xxx), Bahov (xxx), Burak Hascan (xxx) (Doğuhan Yapıcı xx), Beytullah Hatipoğlu (xx), Oğuzhan Tarakçı (xx), Burak Köse (xx), Fatih Cihan (xx)
SETLER: 25-16, 24-26, 25-21, 25-23
SÜRE: 106 dakika (22, 28, 26, 30)
Voleybol Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-1 yendi. Bu sonucun ardından ligdeki 3\'üncü galibiyetini alan İnegöl Belediyespor\'da maç sonu büyük sevinç yaşandı. Afyon temsilcisi ise 6\'ncı mağlubiyetini aldı.
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