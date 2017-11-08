İnegöl Belediye Başkanlığına Alper Taban seçildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -ALİNUR Aktaş’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından boşalan İnegöl Belediye Başkanlığı görevine meclis üyelerinin oyuyla Alper Taban getirildi. 8 MHP ve 20 Ak Parti üyesinin katıldığı olağanüstü meclis toplantısında 28 oyun 27’sini alan Alper Taban resmen İnegöl Belediye Başkanı oldu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 14.30’da AK Parti İlçe Binası’nda AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, AK Parti eski dönem Milletvekili Sedat Kızılcıklı, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ve partililerin de katıldığı programda İnegöl Belediye Başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MÜLAKAT NETİCESİNDE İSİMLER BELLİ OLDU

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın istifasıyla başlayan süreçte temayül, istişare ve mülakatlar neticesinde İnegöl Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Aynı süreci İnegöl için de yaptık. Sonuç olarak Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve bugün yaptığımız grup toplantısı sonucunda adayımızı açıklıyoruz” dedi.

\'KUMPASLARA, İFTİRALARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ\'

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşanan patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Biz değerlendirmeleri yaparken kurumsal performanslarına, başkanların, şehirlerin ve partinin hukukuna dikkat ettik. Seçimle gelen seçimle gider deniyor, niye hükümete ikide bir gensoru veriyorsunuz, Türkiye’deki yatırımlar azaldı çoğaldı diyorsunuz. Çünkü hükümeti sorgulamak zorundasınız. Biz buna saygı gösteriyoruz. Aynı şeyler belediyeler için de geçerli. 1930’dan bugüne belediyelerin idari denetimlerini İçişleri yapıyor. Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye Başkanımızı ya faaliyet raporuyla ya soru sorarak ya da gensoru ile denetim görevini yerine getiriyor. Aynı zamanda bir parti mensubu olmaları hasebi ile Belediye Başkanlarımız siyasi olarak partinin değerlendirilmesine tabi tutulurlar. Parti bunları yapmazsa 5 yıl sonunda halk gerekeni yapar. Bu çalışmayı yaparken dedikoduların merkezine Belediye Başkanlarını alarak onların yıpranmalarına izin vermedik. Kaset ve komplolarla Belediye Başkanı değiştirilmesine asla müsaade etmeyiz. Kumpaslara, iftiralara fırsat vermeyiz. Biz buradaki temayül yoklamasını yaptık, partimiz mensupları katıldılar. 2 arkadaşımız hakkında kanaat oluştu. Bu arkadaşlarımız partimizin üst kurullarına sunuldu. Cumhurbaşkanımıza danıştılar. Bu değerlendirme sonunda da İnegöl’de Belediye Meclis Üyemiz ve Belediye Başkan Yardımcımız Alper Taban’ın İnegöl Belediye Başkanlığına aday olmasına karar verildi. Alper kardeşimiz İnegöl’ün çocuğu, İnegöl’e güzel hizmetler sunacaktır. Cenab-ı Hakk kendisine hayırlı çalışmalar nasip eylesin. Seçimimiz İnegöl için hayırlı olsun. El birliği ile İnegöl’de daha güçlü ve hızlı hizmetler gerçekleştireceklerdir. Ak Parti’ye her alanda sahip çıkan İnegöl’ü seviyoruz. İnegöllülere güzel hizmetler sunmanızı temenni ediyorum” dedi.

GENEL MERKEZ\'DEN OLUR ALDI

Ak Parti binasında gerçekleştirilen toplantının ardından seçim için saat 15.00’te Belediye Meclis Salonu’na geçildi. Seçim öncesi konuşan Belediye Meclisi Ak Parti Grup sözcüsü Berat Ertopuz, “Alinur Aktaş arkadaşımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçen hafta göreve geldi. Ondan boşalan göreve Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı arkadaşımız Alper Taban genel merkezden olur almıştır. Ak Parti grubu olarak başkan adayımız Alper Taban arkadaşımızdır, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

MHP DE \'TABAN\' DEDİ

Belediye Meclisi MHP Grup sözcüsü İsmail Karaman ise, “Bizler de MHP Grubu olarak halkın teveccühüne saygı göstererek Ak Parti Grubu’nun adayı olan Alper Taban’ı destekliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sedat Koca’nın da katıldığı oylamada 28 meclis üyesinin 27 oyunu alan Alper Taban İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

\'EMANETE EN İYİ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAĞIM\'

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim bu şehirde yöneticilik yaptığım esnada beni bu şehre Başkan adayı olarak göstermenize ziyadesiyle mutlu oldum. Bizleri bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanım Cumhurbaşkanımı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımı, Genel Merkez Başkan Yardımcımızı, İl Başkanımı, Büyükşehir Belediye Başkanımı, İlçe Başkanımı, AK Parti yönetici ve meclis üyelerine, desteklerini esirgemeyen kadın kolları, gençlik kolları, teşkilatımızın her kademesindeki yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler sunuyorum. Aileme çok teşekkür ediyorum. 2012 yılında annemi kaybettim, rahmete uğurladık. Burada tüm rahmeti rahmana kavuşmuş annelerimizi hayırla yad ediyorum. 2005 yılından beri Ak Parti içerisinde çeşitli kademelerde görev verildi. Bu onurlu teşkilat beni en güzel yerlere getirdi. Son teşekkürü, bu 12 yıl zarfında bana katlanan eşime, çocuklarıma gönderiyorum. Bundan sonra yükümüz daha da arttı. Verdiğiniz bu emaneti 17 ay boyunca en güzel şekilde taşıyıp eşitlik ve adalet ilkesinden ayrılmadan yerine getireceğimize söz veriyorum. İnşallah sizlere layık olacağız. Dua 3 harftir ama içerisine sonsuzlar sığar. Bundan sonra da sizlerden dua ve destek bekliyorum. Bana verdiğiniz destekten dolayı sizlere minnettarım” dedi.

Akabinde ise Taban, İnegöl Belediye Başkanlık makamına giderek Belediye Başkan Vekili Turgay Yel’den görevi devraldı.



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