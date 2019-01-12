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İneğinin çalındığını polisten öğrendi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde çalınan inek, Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından bulundu

12 Ocak 2019 16:41

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde çalınan inek, Gaziantep\'in Nizip ilçesinde polis tarafından bulundu. Polisler, ineği, çalındığından habersiz olan sahibine teslim etti.
Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece ilçe girişindeki kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri Müslüm A. yönetimindeki 09 ER 763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araçtaki 4 kişi, polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre sonra araçtan inen şüpheliler, yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan şüphelilerden Müslüm A. yakalandı, diğer 3 şüpheli için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Polisler yaptıkları incelemede, araçtaki ineğin çalıntı olduğunu belirledi. İneğin, küpesindeki seri numarasından Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde yaşayan İsmet Dündar\'a ait olduğu tespit edildi. Çalınan inek, polisler arayınca olaydan haberdar olan Dündar\'a teslim edildi.

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