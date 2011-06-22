-İNEĞİN KARNINDAN 50 KİLOGRAM İP İLE PLASTİK ÇIKTI GAZİPAŞA (A.A) - 22.06.2011 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğum yaptıktan sonra ölen bir ineğin karnından 50 kilogram iple plastik atığı çıktı. İlçeye bağlı Koru Mahallesi'nde besi hayvancılığı yapan Veli Özgün'ün Macar Köyü'nden kısa bir süre önce satın aldığı inek, dün doğum yaptı. İnek doğum sonrası ayağa kalkamayınca veteriner, çağrıldı. Veteriner, ''ineğin doğum felci geçirmiş olabileceğini tahmin ettiğini'' söyledi, ancak bir süre sonra inek öldü. Veli Özgün, ölüm nedeninden kuşkulanıp, ineğin karnını yarınca midesinde yaklaşık 50 kilogram naylon ip, sera naylonu ve kabloyla karşılaştı. Yıllardır sığır besiciliği yaptığını ve ilk kez böyle bir olaya tanık olduğunu dile getiren Özgün, ''Anladığım kadarıyla önceki sahibi ineği sera atıklarıyla beslemiş. Sera ve camekandan sökülen fasulye, salatalık gibi bitkiler dik durabilmesi için ip veya telle yüksek bir yere bağlanır. Bu bitkiler söz konusu atıklardan arındırılmadan ineğin önüne konunca inek ayırt etmeksizin bunları yer. Bu olayın tüm hayvan yetiştiricilerine örnek olmasını istiyorum. Daha dikkatli bir şekilde hayvanlarımızı besleyelim'' dedi.