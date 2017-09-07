İnebolulu amatör yüzücüler Manş'ı geçti

Denizcilerin Everest´i olarak tanımlanan Manş Denizi\'nde düzenlenen amatör bayrak yarışını başarıyla tamamlayan Kastamonu´ya bağlı `İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı´ Türkiye´ye döndü. Atatürk Havalimanı´nda yüzücüleri karşılayan İnebolu Halk Oyunları ekibinin yaptığı kule gösterisi de dış hatlar terminalinde ilgiyle izlendi.

Kastamonu´nun İnebolu ilçesinde belediye desteğiyle kurulan ve en yaşlı Türk yüzücü unvanını kazanan Hasan Heke´nin de aralarında bulunduğu 6 kişilik İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı, İngiltere´nin Dover kentinden Fransa´ya Manş denizini yüzerek geçti. Takım halinde 46 kilometrelik mesafeyi 13 saat 16 dakikalık sürede yüzen Türk yüzücüler, Türk Hava Yolları´na ait uçakla Londra´dan İstanbul´a geldi. Atatürk Havalimanı´nda çiçeklerle karşılanan yüzücülere temsili istiklal madalyası takılırken, yöresel kıyafetli bir ekibin heyamola gösterisi ve bu gösterinin bir parçası olarak yapılan kule büyük beğeni topladı.

BENDEN YAŞLISI YOK

Uzun bir antrenman sürecinin ardından Manş Denizi´ni geçerek istedikleri başarıya ulaştıklarını belirten yüzücülerden Hasan Heke, \"İlçemizi temsilen İngiltere´ye gittik. Manş\'ta yüzdük. Kuş uçuşu 35 kilometre ama biz gelgitlerden dolayı 46 kilometre yüzdük 13 saat 16 dakikada. Hepsi amatör yüzücülerden kurulu ama çok başarılı bir performans gösterdik. Bizden böyle bir performans beklemiyorlardı 16 saat olması beklenirken bir 13 saatte yüzdük. Biz bir buçuk seneden beri çalışıyoruz. Kışın karda kışta yani soğuğun olduğu her yerde yüzdük. Çünkü Manş Denizi soğuk bir deniz. O soğuğu yenmek için de kışın burada yüzdük ve başardık. Ülkemize geldik gururluyuz. Manş Denizi´nde yüzen takım olarak geçen en yaşlı yüzücü benim. 63 yaşındayım benden daha yaşlı yok Türkiye´den\" diye konuştu.

BİZ DENİZCİ TORUNLARIYIZ

İngiltere´ye giderek yüzücülere destek olan İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ise,\" `Biz denizci torunlarıyız, Manş Denizi´ni yüzerek geçmek istiyoruz´ dediler. Biz de Kastamonu´dan 6 kişilik bir yüzme takımı kurduk. 2016 yılında başladık ve bir çalışmaları sürdü. Nihayetinde Manş´a gittik. Ertesi gün sabah 07.00´de yüzmeye başladık ve hiç mola vermeden 13 saat 16 dakika gibi bir zamanda 46 kilometreyi bitirdik. Mutlu ve gururluyuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Heke ve Uzuner\'le röportaj

-Ekipten görüntüler

-Karşılanmaları, halk oyunu ekibi ve kule oluşturmaları

-Detaylar

HABER - KAMERA: İBRAHİM YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) (fotoğraflı)