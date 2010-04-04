İndirimli satış izdihamı: 10 polis yaralı

T24 -

Daily Mail'ın haberine göre American Apperal mağazası dün (3 Nisan 2010) sezon sonu indirimli satışları gerçekleştirdiği sırada mağaza içinde ve dışında arbede yaşandı.Olayların kontrol altına alınamaması nedeniyle satışları durduran yetkililer polise haber verdi.Yaklaşık 2000 bin kişinin bulunduğu mağazada ve önünde çıkan olaylara müdahele eden polislerden 10'u yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Scotland Yard yetkilileri yaralanan polislerin hastanelik bir durumlarının olmadığını açıkladı.Mağaza yetkilileri kalabalık nedeniyle mağazanın açılış saatinin 10:00 olmasına rağmen, 08:30'da kapıları müşterilerine açmak zorunda kaldıklarını de belirttiler.Sosyal paylaşım ağı Facebook'ta da mağazanın indirimli satışıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir sayfa açılırken, yaklaşık 30 bin kişinin dün gerçekleştirilen satışa katılmayı planladığı da belirtildi. Ayrıca yaşananlar bir kişi tarafından kameraya alınarak video paylaşım sitesi Youtube'a eklendi.Leeds Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Sarah Robinson yaşananlarla ilgili, "Yol boyunca uzanan inanılmaz bir kuyruk vardı. Dün yaşananlar beni rahatsız etti. Herkes çok aceleci ve saldırgandı. Adeta bir savaş vardı ve herkes biraz panikledi. Ancak her şeye rağmen bugün (4 Nisan 2010) mağazaya tekrardan gitmeyi düşünüyorum" dedi.Dün yaşananlardan sonra bugün güvenlik önlemlerinin iki katına çıkaran ve 05:30 itibariyle tetikte olan mağaza çalışanları ve yetkilileri, herhangi bir sorun yaşanmadığını, sabah saatleri itibariyle yaklaşık 100 kişilik bir kuyruk olduğunu ifade etti.Düne göre çok daha sakin geçen bir gün olduğunu belirten mağaza yetkilileri, kapıların açılması sonrası sokakta kimsenin kalmadığını da sözlerine eklediler.