İndirimin altından toynak çıktı

Y.A.'ya ait evde at kesildiği ihbarını alan polis ve zabıta ekipleri harakete geçti. Eve yapılan baskında ahırda beslenen 2 at ile kesilen bir atın kemiklerini ve iç organlarını buldu.





Yapılan araştırma sonucu Y.A.'nın bir lokantanın işletmecisi olduğu saptandı. Gece yarısı polis ve zabıta ekipleri tarafından lokantaya yapılan baskında da 93 kilo kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A. gözaltına alındı. Lokantada et kavurmanın 2.5 liraya, Adana kebabın 2 liraya, tavuk bonfile şişin ise 2 liraya satıldığı ileri sürüldü.





Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Aydın, “Karatay bölgesinde yapılan baskında bir büyükbaş hayvana ait olduğunu tespit ettiğimiz iç organlar ve kemik parçaları bulduk. Şahsın iş yerinde yaptığımız aramalarda ise satışa hazır 93 kilogram kaçak et ele geçirdik. Et parçalanmış olduğu için hangi hayvana ait olduğu belli değil. Ama Tarım İl Müdürlüğü labarotuarında yapılan analiz sonucu hangi hayvana ait olduğu belli olacak” dedi.





Polis tarafından gözaltına alınan Y.A., sorgulanmak üzere Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.







