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Yaşam

İndirim habercileri!

Kriz nedeniyle durgunluk yaşayan İngiliz havayolu şirketi Air Lingus, indirimli bilet satışlarını duyurmak için sonunda alışılmışın dışında bir yöntem denedi.

17 Mart 2009 02:00

Kriz nedeniyle durgunluk yaşayan İngiliz havayolu şirketi Air Lingus, indirimli bilet satışlarını duyurmak için sonunda alışılmışın dışında bir yöntem denedi.

Bir grup modelle anlaşan şirketin, bu girişiminin ne kadar etkili olacağı henüz anlaşılamadı ama dün, buz gibi havaya rağmen, Londra'nın ortasında bikinileriyle gezen modeller büyük ilgi topladı.

Bu ilginç etkinlik öncesi polis, şirketi "Modeller, sokakta sakın daha fazla soyunmasın" şeklinde uyarıldı. Ancak bazı modellerin, soğuğa rağmen üstsüz de dolaştığı anlaşıldı.

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