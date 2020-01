Indie rock, popa dair keşfedilmeye değecek isimler, bu hafta Salon'da

Salon, Mart ayını indie rock ve indie pop’un parlayan isimleriyle karşılıyor. 1 Mart Çarşamba akşamı isimlerini önce İngiltere’de daha sonra ise tüm dünyaya duyurmayı başaran, melankolik ama ümit veren parçalarıyla indie pop’un yükselen ikililerinden biri haline gelen Seafret Salon’da dinleyici ile buluşacak.

İngiliz ikilinin ardından, 3 Mart Cuma akşamı The Away Days, klasik indie rock tınılarından shoegaze, dream pop ve psychedelic tınılara kadar uzanan geniş repertuarlarıyla hayranlarıyla buluşacak. 4 Mart Cumartesi akşamı ise Türkiye’de bağımsız ve iyi müzik adına her zaman iyi işlere imza atan plak şirketi Partapart’ın düzenlediği tek gecelik festival Indie City beşincisi ile Salon’a konuk olacak.

IndieCity’nin bu yeni buluşmasında Dark Sky, Throwing Snow, Jacob Korn, Marc Pinol, Glasxs, Jtamul, Ahu, Partapart Likes ve PT Soundsystem’ın sahne alacak.

Melankolik ama ümit veren parçalarıyla indie pop’un yeni ismi Seafret/ 1 Mart Çarşamba, 21.30

İngiliz indie pop ikilisi Seafret, Game of Thrones’un Arya’sı Maisie Williams’ın başrolde olduğu ilk single’larının klibi “Oceans” ile 2015’te çok büyük bir çıkış yaptı. Klip, YouTube’da 20 milyona yakın izlenme oranıyla en çok izlenen videolar arasına yerleşti. Seafret, 2016’da yayımladıkları ilk albümleri ‘Tell Me It’s Real’ ile hayran kitlesini iyice genişletti, can acıtan vokalli indie rock severlerin yeni favorisi oldu. Buğulu olduğu kadar ümit dolu parçalarıyla Seafret, Garanti Caz Yeşili sponsorluğunda Salon dinleyicisi ile buluşacak. Konserin biletleri ayakta (tam) 45 TL, öğrenci 35 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Indie rock’a getirdikleri bambaşka yorumla The Away Days Salon’da / 3 Mart Cuma, 22.00

İstanbul sahnesinin indie rock ve dream pop adına en iyi temsilcilerinden The Away Days, kurulduğundan bu yana yurtdışında South by Southwest, The Great Escape, Glimps, United Islands, ülkede ise One Love, Nilüfer, Newcomers gibi festivallerde sahne aldı. Paul Banks, Belle & Sebastian, Massive Attack, Portishead, Wild Beasts, Unknown Mortal Orchestra, Local Natives gibi gruplar için sahneyi ısıtan grup, yurtdışı basınında büyük yer buldu. Klasik indie rock tınılarından shoegaze, dream pop ve psychedelic tınılara kadar uzanan repertuarları, ve bütün mekânı dolduran atmosferik sound’larıyla canlı performansları kulaktan kulağa yayılıyor. İlk albümleri “Dreamed At Dawn”un ilk konseriyle, Salon takipçisine hazırladıkları birçok sürprizle sahnedeler. Galaktik reverb’ler, hülyalı sözler, minimal tuşeler ve tanyeri sesleriyle The Away Days konserinin biletleri ayakta (tam) 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Özgün, bağımsız ve kesinlikle farklı: Partapart: Indiecity V/ 4 Mart Cumartesi, 21.30

Ülkede bağımsız ve iyi müzik adına ümitlerimizi her zaman yüksek tutan plak şirketi Partapart’ın düzenlediği tek gecelik festival Indie City, müzikte her zaman daha kendine has duruşlar arayan insanları bir araya getirme amacıyla ilk kez 2012’de düzenlendi. Yerli ve yabancı müzik sahnesinin dikkat çeken gruplarını çatısı altında toplayan IndieCity‘de, müzikseverler akşamın ilk saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar farklı müzik türlerinden birçok performansı izleme fırsatı yakaladı. Bugüne kadar solardip, The Away Days, Son Feci Bisiklet, Softa, Mind Shifter, Da Poet, Fakepakt, Men With A Plan, Astrofella, Weval ve Farfara gibi gruplar IndieCity sahnesini paylaştı. Yeni isimler ve kesintisiz dans vaadiyle IndieCity bir kez daha kez Salon sahnesinde, after party’si ise sabahın ilk ışıklarına kadar Sumahan’da. Dark Sky, Throwing Snow, Jacob Korn, Marc Pinol, Glasxs, Jtamul, Ahu, Partapart Likes ve PT Soundsystem’ın sahne alacağı Partapart: IndieCity V’in biletleri ayakta (tam) 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Bilet bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri izleyicilerle buluşacak. MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor. Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.

Salonla ilgili tüm sorular için:

medya@iksv.org

Salon hakkında ayrıntılı bilgi için:

saloniksv.com

facebook.com/saloniksv

twitter.com/saloniksv

instagram.com/saloniksv

youtube.com/iksvistanbul

#saloniksv