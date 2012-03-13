Indie müziğin yıldızları geliyor



T24- Pozitif Müzik, müzik dünyasının parlayan yıldızlarını 25-29 Haziran arası Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek Pozitif Günler kapsamında İstanbul’da ağırlayacak.

Radikal'in haberine göre, benzerlerinin aksine hafta içi düzenlenen etkinliğin kesinleşen ilk konserleri ise İngiltere’nin son dönemde en öne çıkan hip grupları Two Door Cinema Club ve Metronomy oldu. Her iki grup da Garanti Bankası sponsorluğunda 28 Haziran Perşembe akşamı sahnede olacak. Konserlerin biletleri ise 16 Mart Cuma Biletix üzerinden satışa çıkacak.

Rock’a elektronik ayar!

Alex Trimble, Sam Halliday ve Kevin Bair üçlüsünden oluşan Kuzey İrlandalı Two Door Cinema Club, 2010 yılında yayımladıkları ‘Tourist History’ albümüyle kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Indie rock’ı synthler ve elektronik öğelerle yoğunlaştırarak sunan enerjik üçlü, geçen yıl Glastonbury, Reading, Leeds, Hurricane gibi Avrupa’nın önemli festivallerinde de sahne aldı.

Görsel olarak unutulmaz

Joseph Mount tarafından eski bir bilgisayar üzerinde yapılan elektronik kompozisyonlarla start alan Metronomy, Gabriel Stebbing ve Oscar Cash’in de katılımıyla sıra dışı bir elektronik pop triosuna döndü. Esas patlamayı ‘Nights Out’ albümüyle yapan grup, kendi parçalarının yanı sıra Air, Goldfrapp, Klaxons ve Gorillaz gibi gruplara yaptıkları remixlerle de adından sıkça söz ettirdi. 2011 tarihli albümleri ‘The English Riviera’yla dans ve indie rock’ı buluşturdukları eklektik tarzlarını bir üst kademeye taşıyan Metronomy, sadece yüksek enerjileriyle değil sahnede kullandıkları ışıklarla görsel olarak da unutulmaz bir performans sergiliyor



