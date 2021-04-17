Indianapolis'te FedEx tesisinde 8 kişiyi öldüren silahlı saldırganın eski çalışan olduğu açıklandı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Indianapolis kentinde polis, FedEx tesisine silahlı bir saldırı düzenleyerek 8 kişiyi öldüren saldırganın eski bir FedEx çalışanı olduğunu açıkladı.

Polis Şefi Yardımcısı Craig McCartt yaptığı açıklamada saldırganın 19 yalındaki Brandon Hole olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Hole, son olarak 2020 yılında FedEx'e çalışmıştı.

Dünkü saldırıdan sonra polis, Hole'un cesedini bulmuştu. McCartt, Hole'un saldırıdan sonra intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu'nun Indianapolis ofisinden yapılan açıklamaya göre Hole, 2020'nin mart ayında annesine, "polis yoluyla intihar edebileceğini" söylemişti.