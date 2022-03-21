Indian Wells Masters finalinde kaybeden Nadal'ın 20 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde finalde Rafael Nadal'ı yenen ABD'li Taylor Fritz kazandı. Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın galibiyet serisi sona erdi. Kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile ev sahibi ülkeden Taylor Fritz karşılaştı.

20 numaralı seribaşı Fritz, 4 numaralı seribaşı Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğunu yaşadı.

Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın serisi sona erdi.

Swiatek'ten 5. şampiyonluk

Tek kadınlarda ise Indian Wells'te ilk kez finale yükselen isimler Iga Swiatek (3 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (6) karşı karşıya geldi.

Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 20 dakika sonunda 2-0 (6-4, 6-1) mağlup etti. Swiatek böylece bu sezon 2'nci, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna uzandı.