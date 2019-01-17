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INDEX'19 öğrenciler ile şirket yöneticilerini buluşturacak

İSTANBUL, (DHA) KOÇ Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Kulübü'nün hazırladığı IndEx'19, Şubat ayında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü'nde düzenlenecek

17 Ocak 2019 20:30

İSTANBUL, (DHA) KOÇ Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Kulübü\'nün hazırladığı IndEx\'19, Şubat ayında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü\'nde düzenlenecek.

IndEx\'19, öğrenciler ile şirket yöneticilerini bir araya getirecek. Türkiye\'nin her bölgesindeki farklı üniversiteden, kendini farklı alanlarda geliştirmek ve bu alanları yöneticiler tarafından daha yakından tanımak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri, Koç Üniversitesi\'nin Rumeli Feneri\'nde bulunan ana kampüsündeki etkinliğe katılacak. 400\'ün üzerindeki öğrenci 3 gün boyunca üniversitede konaklama imkanı da bulacak. 22-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte ünlü şirketlerin CEO\'ları seminerler verecek.

 

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