İNDER/Keçeli: Konut stoklarının ilacı KDV indirimi

İstanbul, 28 Mart (DHA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkan Vekili ve Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, konut stoklarının eritilmesi için arsa alım-satım vergisi ile KDV oranlarının indirilmesi gerektiğine işaret etti.

Sektörün şu andaki en büyük ve en önemli sorunun satılamayan ve bir önlem alınmadığı takdirde sayısı daha da artması beklenen, konut stokları olduğuna vurgu yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği(İNDER) Başkan Vekili ve Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, konut stoklarının eritilmesi için arsa alım-satım vergisi ile KDV oranlarının indirilmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:

“Şu an sektörün en büyük sorunu satılamayan konutlar. Söz konusu stokların hızlıca eritilebilmesi ve yeterli talebin oluşturulabilmesi bakımından metrekaresine bakılmaksızın konut, teslimlerindeki KDV oranının yüzde 4’e indirilmesinin bir çözüm yolu olabileceği ve sektöre bir nefes aldırabileceğine inanmaktayım.”

Kat karşılığı ya da hasılat paylaşım yapılmak üzere müteahhit ve inşaat şirketlerine devredilen arsalardaki KDV oranın ise yüzde 1.0 ile yüzde 4.0 arasında olması gerektiğini de vurgulayan Keçeli, “Arsa alım-satım vergisinde mutlaka indirime gidilmelidir. İlk satışta yüzde 4 olan arsa alım-satım vergisi yüzde 1 olmalıdır. Bu da konut stoklarının eritilmesi için çok önemlidir” diye konuştu.

“Ne yaparsan satarsın devri bitti”

Konut geliştiricileri olarak, artık az kazanmayı öğrendiklerini belirten Keçeli, piyasa şartlarının kendilerini disipline ettiğini söyledi. Keçeli, sektör hakkında şu tespitlerde bulundu:

“Almanya’da iş yapan inşaatçılar yüzde 5-10 karla çalışıyorlar. Bizde bunu öğreneceğiz. Herkes inşaatçı olmayacak. Herkes işini yapacak. Bunların hepsinin sektör adına düzelme olduğuna inanıyoruz. Gerçekten inşaatçı olanlar kalır. 15-20 milyon gencin olduğu bu ülkede 7-8 milyon hane kurulacak. Bize 7-8 bin konut lazım.

“Bugün ihtiyacı olan konut alıyor. Ulaşılabilir rakam 600-700 bin lira. Milyonlara çıkmıştı fakat, konut faizleri artınca geri dönüş oldu. Konut faizleri 0.85’den 1.25’lere geldi. Satın alma gücünü yok etti. İhtiyacı olan evini alıyor.

“2019’dan sonra konut piyasasının önünün açık. Maliyetlerimiz çok arttı. Birçok kalemde yüzde 25’e yakın artış var. Satıştan kar hesaplardık şimdi maliyetten kar hesabına döndük. Arzın çok artması talebin azalmasıyla fiyatların düşmesi maliyet hesabını daha iyi yapıyoruz. Karlarımızdan feragat ediyoruz.

“Yaşanılabilir evi 3 bin liranın altında kimse yapamaz. Arsa payı ile birlikte 6 bin lira. Pazarlama giderleriyle 7 bin lira maliyeti var. İstanbul’da metrekare bazında 6 binin altında satılan konutlarda kaliteden ödün veriyor. Ucuz konut üretmenin şartı arazi. Arazi fiyatları pahalı. Ne yaparsan satarsın devri bitti.” (Fotoğraflı)