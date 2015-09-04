Independent’tan David Cameron’a: Mesajı aldın mı Başbakan?

Göçmenlere yardım edilmesi amacıyla bir imza kampanyası başlatan ve 200 binin üzerinden katılıma ulaşan The Independent gazetesi, bugünkü nüshasının manşetinde, İngiltere Başbakanı David Cameron’a mesaj yolladı. İmza kampanyasına katılan ve “Mülteciler hoş geldiniz” yazılı kağıtlar tutanların fotoğraflarından bir kolay hazırlayan Independent, Cameron’a, “Mesajı aldın mı Başbakan?” sorusunu yöneltti.

Independent, dünkü manşetinde de 3 yaşındaki Suriyeli göçmen Aylan Kurdi’nin fotoğrafını kullanmış ve altında da “Bu fotoğraf tavrınızı değiştirmezse ne değiştirecek?” ifadelerine yer vermişti.

'Cameron gerçekten eyleme geçecek mi, yoksa sadece sözde mi kalacak?'

Independent’ın bugünkü sayısının birinci sayfasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün Birleşik Krallık’a Avrupa’da güvenlik arayan göçmenler için üzerine düşeni yerine getirmeye çağıran bir imza kampanyası başlattık. Şimdiden 150 binden fazla kişi imzaladı. Çoğu daha da ileri giderek, fotoğraf paylaştı, maddi yardımda bulunup sığınmacılar için pratik yardım önerdi. Birçok partiden politikacılar katkılarını sundu ve dün gece nihayet David Cameron’un kulak verdiğine dair işaretler geldi. Ama gerçekten de eyleme geçecek mi yoksa sadece sözde mi kalacak?”

'Bizim kapsamlı bir çözüme ihtiyacımız var'

David Cameron, gelen baskılar üzerine ise, dün yaptığı açıklamada, “Bir baba olarak Türkiye’deki kumsala vuran bu küçük çocuğun görüntüsünden derinden etkilendim. Britanya ahlak sahibi bir ülke ve ahlaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.

İngiltere kabul edilecek Suriyeli göçmen sayısını yeniden gözden geçireceğini belirten Cameron, “İngiltere, Suriyeli göçmen kamplarına en çok yardım yapan ikinci büyük ülke. Ve evet binlerce Suriyeliyi kabul ediyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Ama dün de söylediğim gibi o insanları kabul etmek tek başına bir çözüm değil. Bizim kapsamlı bir çözüme ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

Cameron’ın açıklamalarının ardından Independent’a konuşan Başbakanlık Sözcüsü ise, “Durumu değerlendirmeye aldık dediğimizde, bundan harekete geçeceğimiz sonucunu çıkarabilirsiniz” dedi.