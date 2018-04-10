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Dünya

Independent yazarı: Suriye'de savaş her an büyüyebilir; Kürtler Esad'la anlaşma arayışında

"Kürtler Arap destekçilerinin ilerlemesini engellemek için mobilize oluyor"

10 Nisan 2018 17:05

The Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, Suriye’de son günlerde tırmanan gerilimi değerlendirdi. Cockburn, Suriye’deki savaşın her an büyüme tehlikesi barındırdığını yazdı. Söz konusu haberde, "Türkiye ordusu ile birçoğu cihatçı olan Arap destekçilerinin ilerlemesini engellemek için mobilize oluyor. Kürtler uzun vadede Esad’la bir anlaşma arayışında ve onunla savaşmaya hiç niyetleri yok" dendi.

"Trump, ABD’nin Suriye’de aslen YPG sahada bir süpürme aracı olarak hareket ederken hava saldırısı düzenlemeye dayalı olan gücünün sınırlı olduğunun farkına varıyor" ifadesinin yer aldığı haberde, şunlar kaydedildi:

"Fakat Afrin’in düşmesinden sonra Kürtler de, Türkiye ordusu ile birçoğu cihatçı olan Arap destekçilerinin ilerlemesini engellemek için mobilize oluyor. Kürtler uzun vadede Esad’la bir anlaşma arayışında ve onunla savaşmaya hiç niyetleri yok. Genel olarak, Trump’ın Suriye’den çıkmak yönündeki içgüdüsü mantıklı ve Washington’da dış politika konusundaki müesses nizamın müdahaleci hırsları büyük ölçüde hayallere dayanıyor."   

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