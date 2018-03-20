Independent yazarı: Erdoğan, Irak ve Suriye'de ABD'yle karşı karşıya gelmek istemez

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda kent merkezinin kontrol altına alınması sonrası operasyonları genişletme sinyali veren Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta "ABD'yle karşı karşıya gelme girişiminde bulunma ihtimalinin düşük olduğunu" yazdı.

Cockburn'un yazısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın kuzeybatısındaki Sincar'a da "ansızın girebilecekleri" yönündeki açıklamasını takiben geldi.

Daha önce Erdoğan'ın bir sonraki hedef olarak YPG'nin elindeki Suriye'nin Menbiç kentini de gösterdiği hatırlatılan yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Suriye ve ABD'yi alarma geçiren bir hareketle Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin elinde kalan bölgelere ve Ezidi nüfusun yoğunlukta olduğu Irak Kürdistanı'nın Sincar bölgesine sınır ötesi operasyon yapmakla tehdit ediyor.

"Erdoğan, YPG'nin 2016'da IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) aldığı Menbiç ve Kobani'nin bir sonraki hedef olabileceğini öne sürüyor ancak Afrin'den farklı olarak bu iki yer, ABD Hava Kuvvetleri destekli 2 bin kişiden oluşan özel kara kuvvetlerinin elinde.

"Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki fiili Kürt devletini uzun vadede bertaraf etmeyi istediği şüphesiz. Ancak ABD'nin zırhlı araçlarını devriye yolladığı ve Halep ile Fırat nehri arasındaki stratejik bir noktada olan Menbiç yakınlarında ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemesi, pek de mümkün görünmüyor."

"Erdoğan dikkatleri Afrin'den uzaklaştırma çabasında"

Erdoğan'ın harekatın genişleyeceği yönündeki açıklamalarını "dikkatleri Afrin'deki durumdan başka yöne çekmek için yaptığı bir manevra" olarak değerlendiren Cockburn, şöyle devam etti:

"(Afrin kantonunun Eş Başkanı) Hevi Mustafa, insanların çocuklarıyla beraber arabalarında, ağaçların altında uyuduğunu söylüyor. (Başbakan Yardımcısı) Bekir Bozdağ'a göre hedef 'bölgeyi teröristlerden temizleyip asıl sahiplerine vermek'.

"'Asıl sahipler' ile bahsedilen, Türkiye'nin geçmişte Arapların Afrin'den çıkarıldığı iddiasına atıf yapıyor olabilir. Türk askeri buradan çekilirse bu çok da bir şey ifade etmez çünkü Türkiye ve Türklerin kontrolündeki bölgeler Afrin'i üç taraftan kuşatıyor. Burada kalması beklenen ÖSO birlikleri de, emirlerini Türkiye'den alıyor."