Independent yazarı Cockburn: ABD'nin terk ettiği Suriyeli Kürtler, Türkiye tehdidi karşısında Esad'a sığınabilir

Cockburn'un yazısına göre, Kürtler için ABD'nin devirmeye çalıştığı Esad'la iş birliği yapmak, siyasi bazı zorluklar barındırıyor:

"Kürt liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kürtlere ne olursa olsun Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya öncelik vereceğini düşünüyor. ABD'nin onları tamamen terk etmeyeceğini umacaklar çünkü ABD'de askeri ve siyasi çevrelerin, medyanın, aynı zamanda müttefik ülker İngiltere ve Fransa'nın ABD'nin Suriye'de kalmasını istediğini çok iyi biliyorlar. Trump'ın önemli bir muhalefetle karşılaştığı durumlarda politikalarını değiştirebildiğini daha önce de gördüler."

"Türkiye faktörü etkili oldu"

Cockburn ayrıca, Trump'ın "durduk yere aldığı düşünülen" bu kararı aslında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekât sinyali vermiş olmasıyla açıkladı.

Independent muhabirinin yazısında şu ifadeler öne çıktı:

"Trump ABD askerlerinin Suriye'ye ilerleyen Türk askeri tarafından öldürülmesi halinde bir savaşın eşiğine gelmek istemiyor. Trump, ABD askerleri YPG'nin yanında savaşmayı durdurursa, NATO müttefiği Türkiye ile ortaklığı yeniden canlandırabilecektir.

"Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliği sürerse Trump için Orta Doğu'daki başlıca politikasını sürdürmesi zor olacak: İran'ın önünü kesmek.

"Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri geliştirmek adına Kürtleri terk etmenin ödenmeye değer bir bedel olduğunu düşünüyor olabilir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermişti.

Çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray'dan arka arkaya yapılan açıklamalarla Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekileceği duyuruldu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası SDG'den yapılan açıklamada, "ABD'nin çekilmesi bölgede askeri ve siyasi bir boşluk oluşturacak. Halk düşman güçlerin arasında kalacak" denmişti.

ABD, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yönelik mücadelede ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) sahadaki gücü olarak görüyordu. SDG'nin omurgasını ise Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye ise YPG'yi "terör örgütü PKK'nın bir uzantısı" olarak nitelendiriyor.