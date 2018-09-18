Independent: Türkiye'deki inşaat sektörü feryatlar eşliğinde durma noktasına geldi

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Gonca Tokyol

İngiliz Independent gazetesi, Türk Lirası’ndaki değer kaybının ardından Türkiye’deki inşaat sektöründeki son durumu ele alan bir makale yayımlandı. Haberde, ülkenin uzun yıllardır yükselişte olan inşaat sektörünün feryatlar eşliğinde durma noktasına geldiği, ‘hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın favori projelerinin de askıya alındığı ya da boyutunun daraltıldığı’ belirtildi.

Borzou Daragahi imzalı haberde görüşlerine yer verilen devlet kurumlarına yakın bir yatırımcı, “Havalı inşaat projeleri yapan büyük şirketler, onların hiç parası yok. Hükümet harcamaları durdurdu. Bütün projeleri yeniden değerlendirecekler ve önceliklerini belirleyecekler” dedi.

"Kanal İstanbul'un akıbeti belirsiz"

Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Erdoğan’ın mirasını ve seçim popülaritesini özel ve kamu sektöründeki büyük inşaat projelerine dayandırdığı tespitine yer verilirken; şu yorum yapıldı:

“Ancak mucize, dışarıdan gelen ucuz kredinin üzerine kurulmuştu ve o da ABD’nin politika faizlerini artırdığı, Türkiye’nin ekonomik sağlığının kuşku yarattığı bu dönemde kurudu. Uzmanlar, girişimciler ve bankacılar, -Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin bile ‘çılgın’ olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesinin de aralarında bulunduğu- çok sayıda projenin akıbetinin belirsiz olduğunu söylüyor.”

Independent’ın Türkiye’de devam eden inşaat projelerinin mevcut durumuna dair bilgi alabilmek için saatlerce telefon ve e-mail trafiği yaptığı kaydedilirken; ancak herhangi bir bilgiye ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

"İstanbul’daki 8 metro hattı projesinden 6’sının ertelendi"

Dünyanın en büyüğü olarak tanımlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının planlandığı gibi 29 Ekim’de açılacağının kendisine söylendiğini aktaran Daragahi, “İki şehir planlamacısı ise İstanbul’daki 8 metro hattı projesinden 6’sının ertelendiğini söyledi” diye yazdı. Öte yandan Nidapark gibi projelerde kazıma başlandığı ancak ilerlemenin durduğu belirtildi.

“Resmi olarak itiraf edilmese de bütün projeler yavaşlıyor ya da sonlandırılıyor”

Kimsenin Türkiye’ye borç vermek istemediğini söyleyen iktisatçı ve danışman Atilla Yeşilada ise “Resmi olarak itiraf edilmese de bütün projeler yavaşlıyor ya da sonlandırılıyor” yorumunda bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Ankara’daki genel merkezinin inşaatının da durdurulduğu bilgisine haberde yer verilirken, yatırımcıların işçilere evde kalmalarını söylediğini ve hükümetten ödeme alamamaktan şikayet ettiklerini kaydeden Yeşilada, “Onlara ödeme almak için Hazine’ye para girmesini beklemeleri söylendi” dedi.

*Borzou Daragahi imzalı haberin İngilizce orijinalinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Mesa Cadde'den açıklama

Independent'ta yayımlanan bu makalenin ilk halinde Mesa Cadde'nin de inşaat çalışmalarını durduruğu ifade edilmişti. Ancak, kurumdan yapılan açıklama ile söz konusu iddia yalanlandı. Şirketin yaptığı basın açıklaması sonrası Independent da kurum ile ilgili olan bölümü haberinden çıkardı.

Kurumun konu ile ilgili basın açıklaması şöyle:

"MESA CADDE Basın Açıklaması,

İngiliz basın kuruluşu The Independent’de yayınlanan Türkiye inşaat sektörüne yönelik olumsuz bir haber, bazı basın kuruluşları tarafından tercüme edilerek yayınlanmıştır. Bu haberde, tamamen yanlış ve mesnetsiz bir şekilde MESA CADDE projemizin yapımının durduğu yönünde bir ifade yer almıştır.

Bu tamamen asılsız ve hiçbir gerekçesi bulunmayan bir ifadedir. Zira MESA CADDE projemizde yapım çalışmalarımız, çevreden de açıkça görülebileceği üzere aralıksız olarak ve planlandığı şekilde devam etmektedir. Borzou Daragahi imzası ile yayınlanan sözkonusu haberde böylesine önemli bir ifadenin tamamen mesnetsiz olarak, bizimle temas kurulmadan, hiçbir şekilde araştırılmadan, teyit edilmeden kullanılması ve İngiltere’nin prestijli bir basın kuruluşu tarafından fütursuzca yayınlanması, gerçekten üzücü ve bir o kadar da konunun vehametini ortaya koyan bir durumdur.

İstanbul Maltepe’deki konut ve ticari alanlarıyla karma projemiz MESA CADDE, sektörün üç önemli ve köklü markasının; MESA, ASLAN YAPI ve CABA ortak imzasını taşıyor. Toplamda 100 yılı aşan geçmişe sahip olan bu üç firma, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında milyonlarca metrekarelik birçok projeye başarıyla tamamlamış, yüz binin üzerinde konut üretmiş markalardır. Arkasındaki bu güçlü imzalarla Maltepe Bağdat Caddesi’nde yaşamın yeni zirvesini oluşturma iddiası taşıyan MESA CADDE’nin yapımı, planlandığı şekilde aralıksız olarak sürdürülmektedir ve planlandığı şekilde 2020 yılında tamamlanacaktır.

Ekteki MESA CADDE projemiz şantiyesinden, asılsız haberin yayınlandığı gün çekilmiş videolar ve fotoğraflar, aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların çok net kanıtlarıdır.

Ortak Girişim Grubu olarak, ülkemize olan inancımızla tüm yatırımlarımıza aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla

MESA, ASLAN YAPI, CABA"

*Düzeltme: Haberin ilk halinde yer alan Nef Reserve Kandili'nin ismi, haberin orijinalinden çıkarılmasının ardından T24'ün çevirisinden de kaldırılmıştır.