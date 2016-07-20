Independent: Türkiye'de kurumların içi boşaltılıyor

İngiltere basını Türkiye'deki darbe girişimine ve ardından yaşanan gelişmelere geniş yer vermeye devam ediyor.

Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından başlayan gözaltı ve tutuklamaların sadece orduyu değil, ülkenin genelini zayıflattığını yazıyor:

"Başarısız olan darbe girişiminin ardından Türkiye'nin liderleri yeni bir askeri kalkışmadan endişe ediyorlar.

"Stratejik öneme sahip bazı askeri birliklerin kışlalarından çıkmasına izin verilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya dönüşü de epey uzun bir süre aldı. Görünen o ki Ankara'daki güvenliğe dair hâlâ endişeler bulunuyordu.

"Darbe girişimini planlayanların bağlantılarının devlet yapısının ne kadar derinlerine indiği anlaşılınca ikinci bir kalkışma endişeleri de arttı.

"Bugün ülkedeki generallerin neredeyse üçte biri hapiste. Üst düzey gözaltılar da hâlâ devam ediyor.

"Güneydoğu'da PKK'ya karşı savaşı yürüten 2. Ordu'dan kışlaların dışına çıkmaması istendi.

"2. Ordu'nun komutanı Korgeneral Adem Huduti de tutuklanan isimler arasında.

"Erdoğan'ın yürüttüğü toplu tasfiye süreci, pek çok farklı çevre tarafından darbe girişiminin muhalefeti susturma fırsatına dönüştürüldüğü şeklinde yorumlandı.

"Erdoğan ve yakın çevresinin darbeyi bir tasfiye sürecine dönüştürdüğü doğru. Ancak hükümet yetkilileri Fethullah Gülen'e yakın kişilerin devletin derinliklerine kadar sızdığı inancında. Gülen'e bağlı bazı hücrelerin hâlâ yerinde durduğu endişeleri de var.

"AKP Gülen'e bağlı bazı grupları bilse de hepsinden emin olamıyor. Onun için tasfiyeler bu kadar kitlesel boyutlara ulaştı.

"Hükümet her ne kadar darbecilerin tamamen bitirildiği izlenimini vermeye çalışsa da askerin hareket alanının kısıtlı tutulması tam bir güvenin oluşmadığını gösteriyor.

"Darbe girişimi sonucunda Türkiye'de devletin gücü genel anlamıyla daha da zayıfladı. Ülkede yıllardır devam eden tasfiyeler sonucu kamu kuruluşlarının içi boşaltıldı ya da etkisiz hale getirildiler. Bu kurumların yeniden inşası zaman alacak."