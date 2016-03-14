Independent: Türkiye tehlikeli şekilde istikrarsızlaşıyor

İngiliz Independent gazetesi dün akşam Ankara'da düzenlenen ve en az 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı manşetinden duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Independent bugün "Ankara'da yeni terör saldırısı" manşeti ile çıktı.

Gazete, saldırının korku uyandırdığını ve Türkiye'nin giderek tehlikeli şekilde istikrarsızlaştığı yönünde endişeleri artıracağını yazdı.

Independent'taki Laura Pitel imzalı haberde, Türkiye'nin başkentinin kalbinde intihar saldırısı düzenlendiğine ve bunun Ankara'da 6 aydan kısa bir süre içinde düzenlenen üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekiliyor.

Polis yetkililerinin intihar eylemcilerinden birinin kadın olduğunu söylediği bilgisi de yer alıyor haberde.

Haberden bazı satırlar da şöyle:

"Saldırıyı hemen üstlenen olmalı. Ancak Reuters'a konuşan Türk yetkililer ilk bulguların, saldırıların PKK ya da ona bağlı bir grup tarafından düzenlenmiş olduğuna işaret ettiğini söyledi.

"Daha sonra da Türkiye'de giderek alışıldığı üzere yetkililer, saldırıyla ilgili haberlere ülke çapında yayın yasağı koydu."

"Batı başkentlerinde de alarma yol açacak"

Independent, Ankara'da bir aydan kısa bir süre önce de (17 Şubat) askeri bir konvoya yönelik bombalı saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, bu saldırıyı TAK'ın (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlendiğini hatırlatıyor.

TAK, açıklamasında, "Bu eylem Cizre'de bodrumlarda hunharca katledilen savunmasız, yaralı sivil insanlarımızın intikamı için yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Bu bilgiye de yer verilen Independent'taki haberde, şu ifade de yer alıyor:

"Son bombalı saldırı, Batılı ülkelerin başkentlerinde de alarma yol açacaktır. Zira bir NATO üyesi olan Türkiye, uzun süredir Avrupa ile Suriye, Irak ve ötesi arasında önemli bir tampon bölge olarak görülüyordu."