Independent: IŞİD, çocukları oyuncak bebeklerle kafa kesme eğitimine zorluyor!

İngiliz Independent gazetesi, Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Suriye'nin Rakka şehrindeki özel bir kampta yaklaşık 200-300 kadar çocuğu örgüt militanı ve idamcısı olarak eğitildiğinin tespit edildiğini öne sürdü.

Independent'ta Loulla-Mae Eleftheriou Smith imzasıyla yayımlanan "Rakka'da çocuklar IŞİD militanı ve idamcısı olmak için eğitilmeye zorlanıyor" başlıklı habere göre, El Şeria kampında 16 yaşından küçük çocuklara IŞİD terör örgütünün vahşi militan ideolojisi öğretiliyor. İddiaya göre bu çocuklar, eğitimlerinin temel parçası olarak Kalaşnikof ve RPG silahlarını kullanmayı öğreniyorlar.

Smith, Suriyeli aktivistlerden İbrahim el-Rakkavi'nin, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, Rakkavi'nn "kampların ailelere çocuklarının İslam dinini ve Kuran'ı öğreneceği 'erkek izci klupleri' olarak tanıtılmasına rağmen aslında suikast bombacısı ve militan savaşçıları olmak için eğitildiklerini" sözlerini hatırlatıyor.

Haberde, Rakkavi'nin Telegraph'a yaptığı açıklamalardan şu cümlelere yer veriliyor:

“Bu çocukların çok kısa sürede değiştiğini görmek çok korkutucu. Gözünü bile kırpmadan intihar saldırısı yapabilecek çocuklardan oluşan yeni bir jenerasyon yetiştiriyorlar.

IŞİD militanlarının bayraklarını sallandırarak Rakka şehrindeki sokak boyunca yaptığı askeri geçidin ardından IŞİD tarafından zorla kaçırılan çocuklar kamptaki sınavlarını geçebilmeleri için tutsaklara işkence yaparak veya onları öldürerek kendilerini kanıtlamaya zorlandı."

IŞİD tarafından Rakka’da gerçekleştirilen halka açık idamlar ve kazığa dikme işlemlerine katılanların çocuk olduğu söyleniyor.

Haberde adını açıklamayan bir baba, "13 yaşındaki oğlu Muhammed’in bu kampa katılmaya zorlandığını ve eğer oğlunun kampa katılmasını engellemeye çalışırsa onu öldürmekle tehdit ettiklerini" anlattı.

Ailesiyle birlikte Rakka’dan kaçmış olan baba "kamp liderlerinin çocukların beyinlerini yıkadıklarını ve baş kesmeye zorlandıklarını" söyledi. "Bunu oğlu eve elinde büyük bir bıçakla ev ödevi olarak kafasını kesmesi gereken sarışın, mavi gözlü bir oyuncak bebekle geldiğinde anladığını" ifade etti ve ekledi:

"Kamptaki büyük çocuklar daha küçük olanlara oyuncak bebeklerin kafalarını nasıl keseceklerini öğretirken, işlemi tamamlamayan herkes cezalandırılıyor."

Kendisi ve ailesinin, oğulları kamptan döndükten sonra Türkiye’nin Urfa şehrine gitmek üzere Suriye’yi nasıl terk ettiğini anlatan baba, "birçok ailenin de aynı şeyi yaptığını" vurguladı.

Telegraph'a konuşan Muhammed’in annesi de "Rejimin kendilerine karşı kullanabileceği bütün silaharı denediğini, IŞİD’in çocuklarının kendilerini kafir olarak görmeleri ve kafalarını kesmeleri gerektiğini öğretmeye çalıştığını" dile getirdi.

Ortaya çıkan bazı kamera görüntülerinde, çocukların IŞİD liderliğinde silahlara nasıl maruz bırakıldığı görülüyor. Fransız bir raporda yer alan fotoğraf, sırtına AK47 silahı takan peçeli bir kadının çocuğunu nasıl çocuk parkına götürdüğünü gösteriyor.