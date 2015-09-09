Independent: Kuzey Iraklı Kürt gençler PKK'ya katılıyor

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi, giderek artan şekilde Iraklı Kürdün, ateşkesin bozulmasına ve Türk uçaklarının Kuzey Irak'taki hava operasyonlarına rağmen PKK'ya katılmaya başladığını yazdı.

Gazetenin Kerkük mahreçli haberi özetle şöyle:

"PKK Türkiye'nin yanı sıra ABD ve AB tarafından terör örgütü kabul ediliyor. Ancak Kürt gençler, IŞİD'le savaşında PKK'ya katılmak istediklerini söylüyor. Bu bir ölçüde yarı özerk Kürdistan bölgesinde hükümetlerinin başarısızlığından kaynaklanıyor. Türk güçlerinin saldırısına uğrama riski Kürt gençleri caydırmamış görünüyor. Türkiye Kürtlerin iznini almadan 2011'den bu yana ilk kez Kuzey Irak'a 'kısa süreli' bir operasyon için kara birliklerini gönderdi. Özel Kuvvetler'e bağlı iki tabur Pazar günü (Dağlıca'da) 16 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıları bulmak için sıcak takip kapsamında Irak'a geçti."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kerkük'te adının yazılmasını istemeyen 23 yaşındaki bir öğrenci, 3hükümetin verdiği sözleri tutmamasından usandığı için PKK kamplarında eğitim görmek amacıyla Kandil Dağı'na gitmeyi planladığını söyledi. Bu kişi, benzer nedenlerin, Kürt gençleri PKK'ya katılarak hayatlarını riske atmaya ittiğini anlattı, 'Kürdistan'daki siyasi partilere inanıp güvenseydim, Kandil'e gitmezdim' dedi.

"IŞİD'e karşı savaş, merkezi hükümetin ödemeleri durdurması nedeniyle mali krizde olan Kuzey Irak'a giderek daha ağır bir bedel ödetiyor. Irak hükümetiyle Kürt bölgesi arasında, bütçe ve petrol gelirleri konusundaki anlaşmazlık devlet memurlarının ve IŞİD'e karşı ön saflarda savaşan Peşmerge'nin maaşlarını geciktiriyor."

"Kuzey Irak, ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından 10 yılı aşkın bir süre, petrol şirketlerinin görece istikrar ortamından yararlanması sayesinde kalkındı. Ama IŞİD'le savaş nedeniyle peojeler yarım kalmaya başladı. Kürt yönetiminin başkenti Erbil bitmemiş binalarla doldu. Ayrıca bölgede Irak ve Suriye'den bir milyondan fazla mülteci var."

"Kuzey Irak'taki demokratik ilerleme, yolsuzluk ve adam kayırmacılık nedeniyle sekteye uğradı. Şimdi Facebook, akıllı telefonlar ve Amerikan filmleriyle büyüyen Kürt gençler, zayıf altyapı ve düzenli hale gelen elektrik kesintilerinden bunalmış durumda. PKK Sözcüsü Zagros Hiva, bu faktörler nedeniyle Kuzey Irak'tan PKK'ya katılan Kürt gençlerin sayısında 'büyük artış' meydana geldiğini söylüyor."

'IŞİD'le Türkiye aynı'

"Türkiye'yle yeniden başlayan çatışmalar, Suriye'deki savaş ve IŞİD'den kaynaklanan varoluşsal tehdit, saflarına katılanların grubun hapisteki lideri Öcalan'ın tezleriyle radikalleştiği PKK'ya ilgiyi artırdı. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki 30 milyondan fazla Kürt uzun zamandır işkence ve ölümlere maruz kaldı. Kendilerine hasmane bir tutum içinde olan hükümetler tarafından hakları verilmedi."

"PKK savaşçıları, IŞİD'e karşı ön saflardalar. 21 yaşındaki Serkeft adlı bir PKK'lı, Erbil'in güneybatısında Independent'a konuştu ve Türkiye'yle yeni savaşın kendilerini IŞİD'le savaştan alıkoymadığını aslında 'ikisinin tek ve aynı' olduğunu söyledi. 'İki cephe için de yeterince gerillamız var. Türkiye bir ağaç ve biz dallarıyla savaşıyoruz' dedi.

"Hiva, Irak Kürdistanı'ndan her ay Kandil'e 100 civarında Kürt gencinin gelerek PKK'ya katıldığını söylüyor. Independent, sözcünün iddialarını doğrulayabilecek durumda değil. Ancak örgüte katılma potansiyeli olan gençler, savaşçıların aileleri ve PKK'yla bağlantılı siyasi kuruluşlara konuşunca, Kürt siyasi partilere kıyasla örgütün artan çekim gücü ortaya çıkıyor."

"Kerkük'teki güvenlik yetkilileri, buradan PKK'ya kaç kişinin katıldığı konusunda ellerinde bir rakam olmadığını söylüyor. Peşmerge'den sorumlu bakanın danışmanı Dr. Said Kakei, bakanlığın PKK'ya katılımlardan 'kaygı duyduğunu" ancak insanların istediği örgüte katılmakta özgür olduklarını' söyledi."