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Dünya

Independent: Kürtler Suriye savaşında yeni cephe açıyor

Independent gazetesinde yer alan bir makalede, Suriye'deki El Kaide ile ilişkili grupların Kürtlere saldırması durumunda, Iraklı Kürtlerin El Kaide ile karşı karşıya gelebileceğini söyledi

13 Ağustos 2013 14:15

Independent, Iraklı Kürtler’in El Kaide bağlantılı grupların saldırısı durumunda Suriyeli Kürtler’i korumaya hazırlanmasının Suriye iç savaşında yeni bir sınır ötesi cephe açılması yönündeki korkuları artırdığını yazdı.

Gazetenin Orta Doğu muhabğiri Catherine Philp imzasıyla yayınlanan ‘Kürtler Suriye savaşında yeni cephe açıyor’ başlıklı haberde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani’nin, Suriye’nin kuzeyinde katliam yapıldığı iddialarının araştırılması için bir komisyon kurulmasını önerdiği belirtildi.

Haberde Cihatçı grupların bugüne kadar 250 Kürt’ü rehin aldığı, dün de 13 Kürt’ün El Nusra Cephesi tarafından rehin alındığı belirtildi.

Suriyeli muhaliflerin ülkenin kuzeyinde Kürt gruplarla Cihatçı gruplar arasındaki çatışmanın önemli ölçüde dışında kaldığının belirtildiği haberde çatışmaların son haftalarda arttığı aktarıldı.

Independent, tarafların çatışmayı ideojik kökenli olarak tanımladığını ancak uzmanlarınsa bunun daha çok bölgedeki petrol yataklarını içeren doğal kaynaklar ve Türkiye sınırındaki stratejik geçiş noktalarını kontrol amacıyla gerçekleştiğini söylediğini yazıyor.

Gazete ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların ülkedeki iç savaşın git gide artan karmaşıklığını da gösterdiğini belirtiyor.

 

BBCTürkçe

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