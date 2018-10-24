Independent: Kaşıkçı olayı Türkiye için beklenmedik ve mucizevi bir imkan

İngiltere merkezli Independent internet sitesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, bugünkü yazısında Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Azami çıkar elde etmeyi bilen yetenekli bir siyasi" olarak niteleyen Cockburn, Erdoğan'ın dün Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayı da bunun bir örneği olarak gösterdi.

Erdoğan'ın cinayete dair elindeki tüm bilgileri açıklayacağını beklemenin saflık olacağını söyleyen Cockburn, özellikle iddia edilen ses kaydının Türkiye'ye Suudi Arabistan ve ABD üzerinde tesir gücü sağladığını yazdı.

Erdoğan'ın konuşmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını anmadığını fakat "emri verenden uygulayana kadar herkesin yargılanması gerektiği" sözüyle onu işaret ettiğini belirten Cockburn, Suudi Arabistan'ın cinayete dair getirmeye çalıştığı her açıklamanın Türkiye tarafından anında boşa çıkarıldığını vurguladı.

'Kaşıkçı olayı Türkiye için beklenmedik ve mucizevi bir imkan'

Cockburn'ün analizi şöyle devam etti:

"Kaşıkçı'nın son anlarına dair bir ses kaydının olduğu neredeyse kesin ve bu yayınlanacak. Öte yandan bu durum Türkiye'ye kartların kendi elinde olduğunu bilerek Suudi Arabistan'a daha fazla baskı yapma imkanı tanıyor.

"Bu kartları çok dikkatli oynayacaklar çünkü kartlar oynandığı anda değerini yitiriyor. Türkiye için Kaşıkçı olayı Suudi Arabistan ve ABD ile ilişkisini yeniden ayarlama olanağı sağlayan beklenmedik ve mucizevi bir imkan sağladı.

"Suudi Arabistan'ın Sünnilerin lideri olma iddiası, her ne kadar ikna edici olmasa ve krallığın gücünü olduğundan fazla görme anlamı taşısa da, günden güne eriyor.

Kaşıkçı meselesi ABD'nin dünyadaki konumunu da etkileyecek'

"Ne olursa olsun, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed döneminde son üç yıldır süren agresif, küstah ve felakete meyilli dış politikası önümüzdeki dönemde gücünü yitirecek.

"Erdoğan Suriyeli Kürtlerle ittifak gibi konularda ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikalarını değiştirmeye çalışacak.

"Bu Trump için hassas bir an. Kaşıkçı meselesi ara seçimleri etkilemeyebilir ama ABD'nin dünyadaki konumunu etkileyecek. ABD'nin bölgedeki ana müttefiki Suudi Arabistan'dı ama bu stratejinin başı belada. Suudi Arabistan petrolü ve parası yüzünden önemli bir bölgesel aktör olmaya devam edecek ama prestiji ve etkisi onarılamaz şekilde hasar gördü.

"Eğer Veliaht Prens buradan sağ çıkarsa ABD'nin daha fazla etkisine girecek ve geçmişte olduğu gibi bağımsız kararlar alma gücü sınırlanacak.

"Bugünlerde ise tek yapabilecek şey Ankara'dan gelecek haberleri ve medyaya sızan bilgileri takip etmek."