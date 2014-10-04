Independent: İnternet de her geçen gün Erdoğan'a karşı oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Her geçen gün internete daha da karşı oluyorum” sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazetecileri Koruma Komitesi ile görüşmesinde söylediği "Her geçen gün internete daha da karşı oluyorum" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Independent gazetesi de Erdoğan'ın sözleri için yorumda bulunarak, "İnternet de her geçen gün ona karşı oluyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya da Erdoğan’a karşı

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yaptılar:

@Independent: İnternet de her geçen gün ona karşı oluyor

@Kumtasi: Aha yasaklar yine geliyor:)

@byyo1982: biz de ona!!!

@seckinbilen: interneti kullanmayı bilmediğindendir, insan bilmediğine karşı olur.

@styilmaz: kullanma olsun bitsin. ama kullanana da karışma

@kMengullu: veremediği hesaplar olunca internetten nefret eder tabi!Ama Allah'a hesap vermekten nasıl kaçacak!

‏@CerenAyyuce: Ele geçirip yandaş yapamadığı için öfkeleniyor. Özgürlüğe ve fikir hürriyete tahammülü yok.

@MansurSezen: İnternette ona karşı oluyor. Ondandır.

@MEHMETS_MSONMEZ: Herhalde şaka yapmıştır.

‏@selmatd: Karşısındaki tek muhalefet internet kalmış demek ki!

@TRGYVZR: kapatsın kapatsın ki daha çok insan bu konunun üstüne düşüp internetin özgürĺuk oldugunu arastirarak ogrensin !

@meandshadows: Olmasi lazim zaten,"tek kanal"donemini hala devam ettirebiliyor ama internete soz geciremiyor,80lerde iktidarda olaydi,gec kaldi

@Ecehan60: hakli adam agiz tadiyla sarayinda oturamiyor yeni ucagina binip dolasamiyor

@serdarkutsal: Çok haklı, yazıyorsun burada, kızdırıyorsunuz insanı. Sussun bak ne güzel oldu memleket. Nankörler siziiii ::)

@sadiye282: Varlığını yarattığı düşmanlarla sürdürüyor.Don Kişot yine silahları kuşanmış:))

@evrenakcaglar: işine gelmiyor tabi , foyalari birer birer meydana çıkıyor

‏@senel_emel: çünkü oyunlarını ortaya döküyor da ondan.

@ulgensaba: ben de kendisine karşıyım ama elden birşey gelmiyor.hayatta herzaman insanın istediği olmuyor ..