Independent: Erdoğan Suriye'ye müdahale için bastırabilir

Independent yazarı Patrick Cockburn, seçimlerle ilgili analizinde, "Erdoğan, partisinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesiyle ezici bir zafer kazandı" diyor. Analizde, "Halktan aldığı yetkiyle Suriye'deki gelişmeleri etkileme konusunda Erdoğan'ın eli güçlenecek. Şimdi, Türkiye'nin Suriye'de askeri açıdan daha büyük bir rol oynaması için bastırabilir" denildi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cockburn'ün yazısından bazı bölümler şöyle:

"Teorik olarak siyaset üstü olması gereken Erdoğan, AKP'nin stratejisini yürüttü. AKP, bu müthiş zaferinden sonra ordu, güvenlik güçleri ve medyanın kontrolünü ele geçimek için daha güçlü bir konumda olacak. Parti kurulduğundan beri devlet kadrolarındaki muhalifleri saf dışı bırakıyor. Neredeyse resmi ve bağımsız medyanın tamamı AKP'nin denetimine girdi. Bu AKP'nin oylarını artırmasını açıklayan nedenlerden biri. Devlet televizyonu tamamen Erdoğan ve AKP'ye yer verirken muhalefet büyük ölçüde görmezden gelindi."

"Son seçimlerden sonraki beş ay içinde Erdoğan'ın stratejisi Kürtlerle çatışmak ve HDP'yi PKK'nın kolu gibi göstermek oldu. AKP taraftarları dün gece, muhafazakar ve dindar Kürtlerin 'terörist' grupla bağlantısı nedeniyle HDP'yi terk ettiğini söylediler."

"Kürtlerle çatışma AKP'ye milliyetçilik kartını oynama imkanı verdi. Bu sayede sağın oyunu aldı."

Suriye politikası

"Halktan aldığı yetkiyle Suriye'deki gelişmeleri etkileme konusunda Erdoğan'ın eli güçlenecek. Şimdi, Türkiye'nin Suriye'de askeri açıdan daha büyük bir rol oynaması için bastırabilir."

"Siyasi belirsizliğin sona ermesinin Türk Hükümetini güçlendireceği beklentisiyle Türk lirası dün gece dolar karşısında yükselişe geçti. Ancak giderek büyüyen etnik, mezhepsel ve dinsel ayrışma ortadan kalkmayacak. Kürtler arasında HDP'nin desteğindeki azalma, tek yolun silahlı mücadele olduğunu düşünenlerin elini güçlendirecek."

"Aynı zamanda, bir çok kişi, AKP'nin bir kriz ve korku atmosferi yaratarak halkı önce korkutup sonra da bunu sona erdirme vaadinde bulunduğu için kazandığını düşünecek."