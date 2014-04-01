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Independent: Erdoğan seçimi kazandı ama maskaralıkları ile saygınlığını yitirdi

Independent: Erdoğan'ın sert üslubu demokratik ve laik bir devlete örnek olarak gösterilen bir ülke için hayra alamet değil

01 Nisan 2014 11:16

Independent gazetesi ise başyazısında bir kelime oyunu ile İngilizce de "Ciddi konuşalım" anlamında kullanılan "Talking Turkey" diyor. Gazeteye göre Başbakan Tayyip Erdoğan, iktidara sarılmanın cazibesine direnmeli.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın zafer konuşmasındaki üslubunu, özellikle de "Onların inlerine gireceğiz" şeklindeki sözlerini hatırlatmış Independent. Gazete böylesi bir konuşmanın, kısa bir süre öncesine kadar ılımlı, demokratik ve laik bir devlete örnek olarak gösterilen bir ülke için hayra alamet olmadığını belirtiyor.
Yazı şöyle son buluyor:

"Sayın Erdoğan hafta sonu testi geçmiş olabilir ancak yaptığı maskaralıklar onun saygınlığını yitirmesine neden oldu. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu son şey ise benzer davranışların daha fazlası."

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