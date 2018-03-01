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Independent: Demirtaş 5 yaşında mı örgüt kurdu?

Türkiye, Demirtaş davası üzerinden hukukun üstünlüğü konusunda eleştirildi

01 Mart 2018 14:51

İngiliz gazetesi The Independent, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasına ilişkin bir makale yayımladı. Ülkenin önde gelen insan hakları avukatlarından Stephen Knigt'ın imzasını taşıyan makalede, "PKK, Demirtaş sadece beş yaşındayken kuruldu" denilerek, Demirtaş hakkındaki suçlamalar eleştirildi. Demirtaş'ın "PKK'yı kurmak" ile suçlanmasına da tepki gösterilerek, PKK'nın Demirtaş 5 yaşındayken kurulduğuna dikkat çekildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre İngiltere’nin tanınmış insan hakları avukatlarından Stephen Knight, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın duruşmasına ilişkin izlenimlerini The Independent gazetesi için kaleme aldı. Son duruşma için Ankara’ya gelen ancak içeri alınmayan Knight, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü konusunda eleştiriler getirdi.

"Beş yaşında mı örgüt kurdu"

Demirtaş için “Davası başlamadan önce, hakkındaki suçlamaların ayrıntısı bilinmiyordu çünkü savcılık tarafından mühürlü tutulmuştu” diyen Knight, şöyle devam etti:

“Hakkındaki suçlamalar arasında, bir terör örgütünü, Türkiye içinde Kürt otonomisi için yıllardır savaşan PKK’yı kurmak da bulunuyor. Fakat PKK, Demirtaş sadece beş yaşındayken kuruldu. Aleyhindeki kanıtlar ise kamuoyu önünde yaptığı konuşmalara, medyaya verdiği röportajlara ve hatta Nevruz kutlamalarına katılmasına dayandırılıyor.”

Demirtaş hakkında 142 yıl hapis cezası istendiğine dikkat çeken Knight, şu gözlemleri paylaştı: “Demirtaş’ın savunma ekibi mahkemede, müvekkillerinin mevcut ortamda hukuki değil, siyasi bir yargılamayla karşı karşıya olduğunu bildiklerini söyledi. Demirtaş kendisi adına iki gün boyunca konuştu; hakkındaki suçlamaların absürdlüğüne dikkat çekip davanın siyasi içeriğini ortaya döktü. Avukatları da kendisinin hâlâ dokunulmazlığı olduğunu ve bu nedenle, dokunulmazlığı kaldırılmadan yasal bir şekilde hakkında dava açılamayacağına dikkat çekti. Fakat savunma, sistemin sorunlu olduğunu kabul ediyor ve suçlamaların zayıflığına rağmen, yargıçların Erdoğan’ın isteklerini yerine getirmemesi halinde karşı karşıya kalacağı tehditler nedeniyle bir ceza çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.”

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