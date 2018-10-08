Independent, Brexit konusundaki kararını verdi: Haberciliğimiz objektif ama bu tartışmada tarafız

Londra

Britanya Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü Brexit pazarlıklarından aylardır sonuç alamaması ve bu süreç içerisinde ülke ekonomisinin çarpıcı bir şekilde zarar görmesi, ‘yeniden referandum’ çağrılarını güçlendirdi.

Ülkenin önde gelen liberal gazetelerinden The Independent, yayınladığı editöryel yazı ile haberlerinde bağımsızlığını sürdüreceğini ve tartışmaların her yönünü okurlarına sunmaya devam edeceğini ancak Brexit’te gelinen noktada ‘tekrardan halk oylamasına gidilmesini’ desteklediklerini açıkladı.

‘İki taraf da inancını kaybetti’

‘’Son söz halkın olmalıdır’’ diyerek yola çıkan gazete, referandumun yeniden yapılmasını istemelerinin sebebi üç ana argümanla açıkladı.

Bunlardan ilki, Brexit’e oy veren iki tarafın da devam eden ve sonuç alınamayan pazarlıklar sebebiyle May ve Parlemento’ya olan inançlarını yitirmeleri. Gazete, partilerin kendi içlerinde ve aynı zamanda birbirleriyle girdikleri kavgaların ‘kaotik bir ortam’ yarattığını öne sürdü ve ‘Hemen hemen hiç ilerleme kaydedilmedi’ yorumunda bulundu.

Metinde yapılan ikinci saptama, yıllardır kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların ardından, Britanya halkının gördüğü gerçeklere odaklanarak son kararı vermeye hakları olduğu yönünde: İnsanların istediği geleceğin gerçekten bu olup olmadığına bakmak, işin doğası olmalı.

Independent’ın öne sürdüğü üçüncü argüman ise oylamanın iki tarafındaki insanların da, Brexit’in gerçekleştiği 2016 yılına nazaran konuya dair çok daha fazla bilgiye sahip olması. Gazeteye göre, referandum öncesinde ‘iki tarafın da yürüttüğü kampanyalar kusurlu ve dezenformasyon ile doluydu, bu mitlerin çoğu ifşa oldu.’

‘Karmaşık ama gerekli bir süreç’

Gazete, yeniden oylamaya gidilmesini bir bebeğin altını değiştirmeye benzeterek yazıyı noktaladı: ‘’Bu, karmakarışık ama gerekli bir süreç olacak. Ve alternatifinden çok daha iyi bir süreç.’’

Yeniden halk oylamasına gidilmesini isteyen Independent okurları, gazetenin başlattığı imza kampanyasına internet üzerinden kaydolabiliyor. Ayrıca gazete, 20 Ekim tarihinde Londra’da gerçekleşecek olan ‘Halkın Oyu’ yürüyüşüne de okurlarını çağırıyor ve yürüyüşü düzenleyen sivil toplum kuruluşu için yardım topluyor.

Murdoch: Burada istediğimi yaptırıyorum, Brüksel’de farkıma bile varmıyorlar

Öte yandan İngiliz basınında Rupert Murdoch’un, dolayısıyla sağ siyasetin muazzam bir ağırlığı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ülkenin en çok satan gazetelerinden (Sun, Evening Standard) ve en çok izlenen televizyonlarından (Sky, CNN) birkaçına sahip olan Murdoch ailesi, Muhafazakâr Parti’ye de maddi destek veiyor.

Murdoch, Brexit tartışmaları sırasında Britanya’nın AB’den çıkmasına verdiği desteği, ‘Downing Street’te (Londra’da siyasetin merkezi) insanlara istediğimi yaptırabiliyorum; ama Brüksel’de benim farkıma bile varmıyorlar’ sözleriyle açıklamıştı. Her gün 1.5 milyona yakın insanın satın aldığı The Sun, 2016’da Brexit oylamasında ‘çıkış’tan yana olduğunu sürmanşet olarak duyurmuştu.