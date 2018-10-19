İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan mandalinada hasat dönemi başladı. Geçen yıla göre rekoltenin iyi olduğunu belirten üreticiler, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen ürünün yıllardır bahçede kilosu 50 kuruştan alıcı bulmasından yakındı.

Geçmiş yıllarda 3 bin 500 dekar alanda mandalina üretimi yapılan İncirliova\'daki birçok çiftçi, fiyatların düşük olması nedeniyle üretimden vazgeçti, ağaçları kesti. Bu yıl ilçedeki mandalina üretim alanı 1500 dekara kadar düştü. Dalında kilosu 50 kuruşa alıcı bulabilen mandalina üreticisi, her yıl ağaçları sökerek farklı ürünlere yönelmeyi sürdürüyor.

\'ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR\'

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, \"Hasat çiftçinin en güzel günüdür. Tabii ki ürünü para yaparsa. 3- 4 yıl öncesine kadar 3 bin 500 dekar olan mandalina üretim sahamız, bu yıl 1500 dekara kadar düştü. Ürün para etmediği için çiftçi sürekli ağaçları söküyor, kesiyor, başka ürüne yöneliyor. Geçen yıl 2 bin 900 ton civarında mandalina üretimi oldu. Ürünün rekoltesi iyi ancak para etmedi. Bu yılki rekolte beklentimiz 5 bin ton. Fiyatlar ise önceki yıllarla aynı. Bahçede 50 kuruş, toptan ise 90 kuruşa ancak alıcı buluyor. Pazarda ise 1.5- 2 TL\'den satılıyor. Bu fiyatlar çiftçiyi tatmin etmiyor. Çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığı için memnun değil\" dedi.

Hem üreticilik yapan hem de çiftçiden ürün alarak toptan pazarlayan Aydın Gökdemir ise, \"Mandalina hasadına başladık. Bu sene kalite çok güzel ve verim de iyi. Ancak üretici ürününü kilosu 50 kuruştan satabiliyor. Halde de kilosu 90 kuruş ile 1 TL arasında değişiyor. Ürün bu yıl fazla olmasına rağmen fiyatlar yüz güldürmüyor. Fiyatlar neredeyse 10 yıldır aynı. Bu fiyatlar çiftçiyi memnun etmez. Ben hem üreticiyim hem de halde toptan satış yapıyorum. Toplanan mandalinalar İzmir, Denizli ve Aydın bölgesinde satılıyor. Mandalina toplamaya gelen kadın işçinin yevmiyesi 60 TL, taşıyıcıların ise 100 TL\" dedi.



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