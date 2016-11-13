İncirlik'teki darbe girişimi soruşturmasında yetkisizlik kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TSK'dan ihraç edilen eski 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da arasında yer aldığı 18'i tutuklu 20 pilot hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma dosyası, 'yetkisizlik' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Sputnik'te yer alan habere göre; Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli bazı askerlere yönelik soruşturma tamamlandı. İncirlik'te darbe girişimiyle ilgili sürecin planlayıcılarından olduğu iddia edilen Bekir Ercan Van ile onun talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalayan savaş uçaklarına havada tanker uçakları ile yakıt ikmalinde bulundukları belirlenen filo komutanı ve pilotların da bulunduğu 20 askerle ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

Yetkisizlik kararıyla, onlarca ek klasörden oluşan soruşturma dosyası, darbe girişimine katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli generaller ve subaylarla ilgili ana soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosya kapsamında, 20 asker hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "FETÖ/PDY silahlı örgütü kurmak ve üyesi olmak"' suçlamaları yer alıyor.

"Uçaklara 10 kez yakıt ikmali yapıldı"

Yetkisizlik kararında, darbe girişimi gecesi İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığında yaşananlar ayrıntılarıyla anlatıldı. Tuğgeneral Van'ın talimatıyla kaldırılan tanker uçakların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan darbeci uçaklara 10 kez yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

İncirlik'ten kalkan uçakların, darbecilerin F-16'larına yakıt taşıdığı ortaya çıktı Darbe girişiminin başarılı olması halinde Adana Sıkıyönetim Komutanı olacağı ileri sürülen Van'ın, girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından pilotları toplayıp, "Sorumluluk bana aittir. Size nasıl olduğunu sorarlarsa, tanker uçaklarını benim talimatımla kaldırıp havadaki uçaklara yakıt ikmali yaptığınızı ve olanları olduğu gibi anlatırsınız" dediğine yönelik tutanaklar da dosya içeriğiyle gönderildi. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Bekir Ercan Van'ın üsteki ABD Komutanlığı'na gidip ABD'ye sığınma talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin tutanağın da dosya içinde yer aldığı öğrenildi.

