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İncirlik'te saldırı planlayan IŞİD'li Bakıev'den annesine: Kapalı giyinmiyorsun, sen de kafirsin

Bakıev'in annesiyle konuşmaları soruşturma dosyasına girdi

20 Ağustos 2017 16:36

Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu gerekçesiyle tutuklanan Renat Bakıev’in yakalanmadan önce kaldığı otelde annesiyle buluşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bir otel odasında oğluna yalvararak IŞİD’den kurtarmaya çalışan anne ile oğlu arasında geçen konuşmanın 27 Temmuz 2017 tarihli güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

DHA’nın aktardığı habere göre,  Bakıev görüşmede, "Örgütün peşini bırak. Seni götürmeye geldim” diyen annesinin teklifini kabul etmedi. Bakıev annesine, “Kapalı giyinmiyorsun, sen de kafirsin. Senin de öldürülmen gerekir” cevabı verdi. Bunun üzerine Bakıev’in annesinin “Artık benim çocuğum değilsin” diyerek ülkesine döndüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı dronla düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan IŞİD üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev 10 Ağustos'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bakıev'in drone almak için Telegram mesajıyla 2 bin 800 lira istediği tespit edilmişti.

Bakıev’in, IŞİD üyeliğini kabullendiği, Aleviler’i ‘Allah düşmanı’ olarak nitelendirerek hepsinin öldürülmesi gerektiğini savunduğu iddia edilmişti.

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