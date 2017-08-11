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Drone ile İncirlik’e saldırı planlayan IŞİD üyesi Rus vatandaş yakalandı

Telegram mesajıyla 2 bin 800 lira istediği tespit edildi

11 Ağustos 2017 12:56

İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı dronla düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan IŞİD üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev yakalandı. Bakıev'in drone almak için Telegram mesajıyla 2 bin 800 lira istediği tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Rus vatandaşı Renat Bakıev’in kentte IŞİD adına İncirlik Hava Üssü’ne ve Alevi derneğine eylem düzenlemek için keşif yaptığı bilgisine ulaştı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği’nce tehdit suçundan arandığı belirlenen Bakıev, polisler tarafından yakın takibe alındı. Kentte bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nda sohbetlere katıldığı tespit edilen Renat Bakıev’in kiraladığı bisikletle birlikte 5 Ocak Meydanı’nda bulunan Alevi derneğinde bulunanlara kanlı eylem yapmak için derneğin çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

Bakıev’in ilk eylemini İncirlik Hava Üssü’ne dronla birlikte ABD’ye ait bir uçağa bombalı eylem yaparak uçağı düşürmek ve ABD’li askerlerin bulunduğu bir alanı patlatmak için keşif yaptığı tespit eden polis harekete geçti.

Telegram'dan para istemiş

Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı ‘Telegram’ üzerinden drone satın almak için başkalarından 2 bin 800 lira para istediği belirtilen Renat Bakıev, Alevi derneğine yakın bölgede, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Bakıev’in, IŞİD üyeliğini kabullendiği, Aleviler’i ‘Allah düşmanı’ olarak nitelendirerek hepsinin öldürülmesi gerektiğini savunduğu iddia edildi.

Bir süre önce Suriye’de ‘Cihat’ adı altında ABD’lilere eylem yapmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını açıklayan terörist Renat Bakıev, IŞİD adına eylem yapmak için Adana’da bulunduğunu belirterek İncirlik Üssü’nde ABD’ye ait bir uçağı dronla düşürmek için keşif yaptığını itiraf etti. Sorgusu tamamlanan Renat Bakıev adliyeye sevk edildi.

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