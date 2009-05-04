İncirlik yüzünden, Adana'da domuz gribi riski

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, tüm dünyayı korkutan domuz gribinin, İncirlik'te ABD uçaklarının iniş- kalkış yapması ve bu ülkeden gelen ABD'liler nedeniyle Adana'da risk oluşturduğunu söyledi.



Domuz gribi virüsü hakkında Oda merkezinde basın toplantısı yapan Dr. Rıza Mete, hastalığın Türkiye hariç birçok ülkede görüldüğünü hatırlattı. Virüsün yıl boyunca görüldüğünü, ancak sonbahar- kış aylarında daha çok arttığını kaydeden Mete şöyle konuştu:



``İnsanlar domuz gribini, genellikle enfekte olmuş domuzlardan almaktadır. Ancak bazı insan vakalarında domuzlarla temas öyküsü, ya da domuzların olduğu bir çevre mevcut değildir. İnsandan insana bulaşan bazı vakalar olmuştur. Fakat bu da yakın temas ve kapalı gruplardaki insanlarla sınırlıdır. Şu anda hastalığın Kuzey- Güney Amerika'da, İngiltere, İsveç, İtalya, Kenya ve Asya'nın doğusunda (Çin-Japonya) görüldüğü bildirilmiştir. Meksika'da 16, Amerika'da 1 kişinin ölümüne sebep olmuş ve şu ana kadar 700- 800 gripli hasta teşhis edilmiştir.''



`Kent risk altında'



İnsanda hastalığa neden olan domuz gribi için henüz bir aşı olmadığını kaydeden Dr. Mete, İncirlik Üssü olarak da bilinen 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na sürekli ABD uçaklarının iniş- kalkış yaptığını, ABD'lilerin giriş-çıkışı nedeniyle Adana'nın da risk altında olduğunu öne sürdü. Dr. Mete, ``İncirlik'teki ABD askerleri sık sık ülkelerine gidip geliyor. Uçaklar iniş- kalkış yapıyor. Bu nedenle domuz gribi konusunda kent risk altındadır. Bu nedenle Adana'da yaşayanlar çevrelerinde yüksek ateşli olup, şüphelendikleri kişileri bildirmeli, bu durumdaki kişiler en yakın sağlık kuruluşuna giderek kontrolden geçmelidir'' diye konuştu.



(DHA)

