İncirlik Üssü'nün Türk komutanı iş adamlarına belediye başkanlığı önermiş!

Adana’daki İncirlik Üssü’nün tutuklanan Türk Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın, darbe girişiminden bir gün önce Adana’da bazıları tanınmış işadamı olan yaklaşık 25 kişi ile karargahında toplantı yaptığı, darbe ardından kimlere hangi görevleri vereceğini ’ihsas ettirdiği’ ortaya çıktı.

Ankara ve İstanbul’da cuntacıların kontrolündeki uçaklara havada yakıt ikmali yaptıran, darbe başarısız olunca da ABD’den ’sığınma’ isteyen İncirlik Komutanı Tuğgeneral Van’ın hem 15 Temmuz’dan önceki gün yaptığı, hem de 8 gün sonra yaklaşık 400 kişi ile yapacağı toplantının detayları belli oldu.

"Belediye başkanı olmak istemez misin?"

DHA'nın haberine göre, 14 Temmuz gündüz saatlerinde bir kısmı işadamı 25 kişiyle karargahında toplantı yapan Van, "Gelecek günler çok güzel olacak, merak etmeyin" dedi.



Van'ın yarı şaka yarı ciddi bir ifade ile bir kaç kişiye dönerek, "Sen belediye başkanı olmak istemez misin?", "Sen başhekim olmak istemez misin?" dediği öne sürüldü.



Tuğgeneral Van, güçlü olduğunu kanıtlamak için toplantı yaptığı gruba uçak hangarlarını, mühimmat depolarını, ’gizli’ bazı özel yerleri gezdirip, bunlarla neler yapılabileceğini anlattı. Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın, bir ay önce de yine benzer toplantı yaptığı bilgilerine ulaşıldı.