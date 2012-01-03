İncirlik Üssü'ndeki ABD'li Müslüman oldu!

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Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıçam Müftülüğünde düzenlenen törende Kern, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.Kern, annesinin Yahudi, babasının Hristiyan olduğunu, bugüne kadar kendisinin de Katolik Hristiyan olarak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. 6 ay önce görev nedeniyle Türkiye'ye geldiğini ve Ayşecan Kıyıcı ile tanıştığını anlatan Kern, ''Kıyıcı'nın ailesinin İslami yaşam tarzından etkilendim. İslamiyet hakkında araştırmalara başlayıp Kur'an-ı Kerim'i İngilizce mealinden okumaya başladım. Daha sonra da Müslüman olmaya karar verdim'' ifadelerini kullandı.Sarıçam İlçe Müftüsü Murat Demir, İslamı seçen Ali'ye, İslam dini hakkında özet bilgiler verdi.Demir, İslam'ın, kelime olarak barış ve esenlik anlamına geldiğini vurgulayarak, İslam dininin bir barış, kardeşlik ve yardımlaşma dini olduğunu ifade etti.Ali ismini aldığını belirten Kern, İslamiyetin uygulamalarının kendisini çok mutlu ettiğini ve ibadetin huzur verdiğini kaydetti. İslam dinini seçerek gerçek mutluluğa ulaştığını ifade eden Kern, ''Batıda İslam hakkındaki gerçeklerin tam tersine anlatılmaktadır. Bir hoca olarak sizlerden İslam hakkında aldığım bu doğru bilgiler, benim için çok önemlidir'' yorumunu yaptı.Törene Sarıçam İlçe Vaizi Sümeyra Budak, İncirlik Kur'an Kursu Öğreticisi Şulenur Atabay da katıldı.