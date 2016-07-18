T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İncirlik Üssü'nde 8 asker gözaltına alındı

İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, darbe girişimi nedeniyle tutuklanmıştı

18 Temmuz 2016 19:48

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda yapılan arama ve inceleme çalışmasında 8 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 5 Cumhuriyet Savcısı, polis ekipleri eşliğinde İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında arama ve inceleme gerçekleştirdi.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da bombalama eylemlerine katılan uçaklara yakıt ikmali yaptığı belirlenen tanker uçakların kalkış yaptığı hava üssünün kule ve radar kayıtları, tanker uçaklarının radar takibi, darbe girişimi için havalanan F-16 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmalarını sağlayan askeri mürettebatla ilgili incelemeler yapıldı.

Uzun süren incelemelerini tamamlayan yetkililer daha sonra üsten ayrıldı.

8 asker gözaltına alındı

Bu arada, yürütülen soruşturma kapsamında üste görevli 2 üsteğmen, 2 teğmen, 2 başcavuş ve 1 uzman çavuş ile rütbesi belirtilmeyen bir asker olmak üzere toplam 8 asker gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen askerler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER

İncirlik Üssüarama başlatıldıinceleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24