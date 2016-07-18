İncirlik Üssü'nde 8 asker gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda yapılan arama ve inceleme çalışmasında 8 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 5 Cumhuriyet Savcısı, polis ekipleri eşliğinde İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında arama ve inceleme gerçekleştirdi.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da bombalama eylemlerine katılan uçaklara yakıt ikmali yaptığı belirlenen tanker uçakların kalkış yaptığı hava üssünün kule ve radar kayıtları, tanker uçaklarının radar takibi, darbe girişimi için havalanan F-16 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmalarını sağlayan askeri mürettebatla ilgili incelemeler yapıldı.

Uzun süren incelemelerini tamamlayan yetkililer daha sonra üsten ayrıldı.

8 asker gözaltına alındı

Bu arada, yürütülen soruşturma kapsamında üste görevli 2 üsteğmen, 2 teğmen, 2 başcavuş ve 1 uzman çavuş ile rütbesi belirtilmeyen bir asker olmak üzere toplam 8 asker gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen askerler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.