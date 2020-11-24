İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman, evinde ölü bulundu. 30 yaşındaki askerin mangal kömüründen zehirlendiği iddia edildi.

Üssü’nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman, sabah mesaisine gelmeyince arkadaşları meraklanıp evine gitti. Kahriman'ı evinde hareketsiz halde gören arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Mangal kömüründen zehirlenmiş olabilir

Mehmet Kahriman’ın evine gelen ekipler, 30 yaşındaki uzman çavuşun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman çavuşun dün akşam arkadaşlarıyla birlikte mangal yaptığını tespit etti. Mehmet Kahriman’ın mangal kömürünü evin içine koyup daha sonra uyuduğu bu nedenle zehirlendiği tahmin ediliyor. Kahriman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. (İHA)