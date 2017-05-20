İncirlik krizi Konya'ya genişleyebilir

Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndaki Sol Partili milletvekillerinin başkanı Alexander Neu, Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme önerisinde bulundu. Neu, talebini Komisyon Başkanı Wolfgang Hellmich'e bir elektronik postayla iletti. Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği postada Neu "Diğer fraksiyon başkanlarının Sol Parti'nin önerisini reddetmesi halinde o zaman ben haziran ayında Konya'ya tekil bir ziyaret için başvuruda bulunuyorum" dedi.

Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret izni vermemesi Alman kamuoyunda tartışma yaratıyor. Alman hükümeti bu tutumun sürmesi halinde üste konuşlu 260 askeri ve Tornado keşif uçaklarını çekeceğini açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün'ün bir seçenek olabileceğini söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) perşembe günü Konya'daki askerlerin de geri çekilebileceği sinyalini vermişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel (CDU) iki misyonun birbirinden ayrı ele alınması gerektiği kanaatinde. Federal Hükümet Transatlantik İlişkiler Koordinatörü ve Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt da Gabriel'in açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Hardt, "Konya'da bütünleşmiş bir NATO misyonu söz konusu, Alman AWACS keşif uçakları farklı ülkelerin kurduğu ekiplerce kullanılıyor. Almanya bu misyondan geri çekilirse, bu sorun yaratabilir" şeklinde konuştu.

Almanya Türkiye'de konuşlu olan hem AWACS hem de Tornado uçaklarıyla IŞİD’e karşı mücadeleye katılıyor. Ankara, mart ayında Sol Parti milletvekili Jan van Aken'in Konya’daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti.

AWACS uçakları 400 kilometre menzile kadar mevcut uçakları konumuyla birlikte teşhis edebiliyor. Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesinin NATO misyonunu tehdit edebileceği belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/EC/HT