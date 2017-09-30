İncir cipsi ihraç ürünü oldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde 800 metre yükseklikte bulunan kırsal kesimdeki Karahallı Mahallesi\'ndeki organik sertifikalı incir bahçelerinin ürünlerinden elde edilen incir cipsleri, ihraç edilerek üreticiye, hem de ihracatçıya kazandırıyor.

Nazilli\'nin kırsal Karahallı Mahallesi\'nde organik incir üretimi yapan Dursun Özdemir ile Mehmet Şimşek, ürünü cips yapıp paketleyerek satışa hazır hale getiriyor. Özdemir ve Şimşek\'in yarım kiloluk paketlerini 60 liradan sattıkları incir cipsleri, tüccarlar tarafından yurt dışına paketi 20 eurodan (yaklaşık 85 lira) gönderiliyor. Bu sayade hem üretici, hem de ihracatçı kazanıyor.

Nazilli\'de 6 yıldır Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Dursun Özdemir, Karahallı\'nın kaliteli incir potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Yaş incirin önrünün çok kısa olduğunu anlatan Özdemir, \"Erzurum\'daki vatandaşımız bu aromadan mahrum. Bunu önlemek için yaş incirimizi cips haline getirdik. Toplanan yaş inciri 24 saat içinde çok ince kıyıp rüzgarlı bir ortamda 3 gün bekletiyoruz. Böylece hem incirin aroması bozulmamış, hem de ömrü uzatılmış oluyor. İncirdeki E vitamini, omega 3, omega 6 ve 9 çekirdeğinde bulunuyor. Aroması da taze incir aroması olduğu için incirin lezzeti korunmuş oluyor. İncir cipsi, bozulmadan özel ambalajlarda bir yıl rahatlıkla tüketilebilecek\" dedi.

\"İNCİR, BAKLAVADAN PAHALI OLMALI\"

İnciri ham olarak satmaktansa işleyerek değerini arttırdıklarını kaydeden Mehmet Şimşek, incir cipsinin yarım kiloluk paketlerini 60 liradan sattıklarını anlattı. Tüccarların ise yurt dışına 1 paketini 20 eurodan gönderdiklerini ifade eden Şimşek, \"Burada hazırlanan incir cipsleri Almanya, Hollanda Fransa ve Danimarka\'ya gönderildi. Oldukça olumlu geri dönüşler alındığını öğrendik. Şu anda sınırlı bir üretimimiz var. Ama önümüzdeki yıllarda arttırmayı hedefliyoruz. Bir haftada 300-400 kilo incir cipsi ürettik. İncir Aydın ilinin sembol ürünü. Değeri daha fazla bilinmeli. Bir kilo incir, Antep baklavasından daha pahalı olmalı, bu bilinç oluşmalı\" diye konuştu.

\"OKUL KANTİNLERİNDE SATILMALI\"

İncirin çok sağlıklı olduğu için daha fazla tüketilmesi gerektiğini anlatan Şimşek, incir cipslerinin okul kantinlerinde satılması için teklifte bulunacaklarını dile getirdi. Şimşek, \"Çocuklarımıza \'cips yeme zararlı\' diyoruz ama alternatif sunmuyoruz. İncir cipsleri bunun alternatifi olabilir. Öğrenciler incir cipsi yiyerek sağlıklı beslenmiş olur\" dedi.

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