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Kültür-Sanat

İncir Çekirdeği 6 Kasım'da vizyonda

Selda Çiçek’in yönettiği ve Özgü Namal, Derya Durmaz, Sevinç Erol ile Nalân Başaran’ın oynadığı İncir Çekirdeği, 6 Kasım’da vizyona giriyor.

02 Ekim 2009 03:00

Selda Çiçek’in yönettiği ve Özgü Namal, Derya Durmaz, Sevinç Erol ile Nalân Başaran’ın oynadığı İncir Çekirdeği, 6 Kasım’da vizyona giriyor.

Gittikleri piknikte Delal, ağabeyi Celil’in komşu kızı Heda’dan etkilendiği fark edince onları başbaşa bırakır. Ancak, Celil ve genç kız dolaşırken bastıkları mayınla hayatlarını kaybederler. Delal vicdan azabına dayanamaz ve intihar eder. Yedi yıl sonra Heda, ablasının kocası ile evlendirilmiştir. Ancak kocası gecelerini sevgilisi Defne ile geçirmektedir. Heda’nın annesi Cemile’nin bunalımı gittikçe büyümektedir.

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