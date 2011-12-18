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Politika

İnci Sözlük neden kapatıldı?

Erişimi engellenen İnci Sözlük'ün kapatılma nedeni ortaya çıktı.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Erişimi engellenen İnci Sözlük'ün kapatılma gerekçesi olarak illegal maç yayını yaptığı ileri sürüldü. 

İnci neden kapatılmış?

Kararın Adana 6.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından internet üzerinden illegal maç yayını yapıldığı gerekçesiyle alındığı söylenirken, konuyla ilgili olarak site sahibi Serkan İnci, “Yumurta atmayın, Twit atın derler ama gelin görün ki entry’leri kısıtlamakta bir problem görmezler. Ah Türkiye paradoks ülkesi” açıklamasını yaptı. Öte yandan sözlük yazarlarının birçoğunun Sözlük’ü kapattığı iddia edilen yayın platformu üyeliklerini iptal ettirdiği, iptal edilen abonelik sayısının şu ana kadar 500’ü aştığı belirtiliyor. İnci Sözlük son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e aile filtresini sormuştu.

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