İnci Sözlük neden kapatıldı?

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Kararın Adana 6.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından internet üzerinden illegal maç yayını yapıldığı gerekçesiyle alındığı söylenirken, konuyla ilgili olarak site sahibi Serkan İnci, “Yumurta atmayın, Twit atın derler ama gelin görün ki entry’leri kısıtlamakta bir problem görmezler. Ah Türkiye paradoks ülkesi” açıklamasını yaptı. Öte yandan sözlük yazarlarının birçoğunun Sözlük’ü kapattığı iddia edilen yayın platformu üyeliklerini iptal ettirdiği, iptal edilen abonelik sayısının şu ana kadar 500’ü aştığı belirtiliyor. İnci Sözlük son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e aile filtresini sormuştu.