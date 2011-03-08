-İNCİ MEYDANI'NDA KARİKATÜRLÜ MUHALEFET MANAMA (A.A) - 08.03.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'da yaklaşık 3 hafta önce başlayan gösterilerin merkezi haline dönüşen İnci Meydanı'nda muhalefet taleplerini karikatürlerle de anlatıyor. Bahreyn'in geçmişte ekonomisinin temelini oluşturan inci toplayıcılığını simgeleyen İnci Anıtı'ndan adını alan İnci Meydanı'nda bekleyişlerini sürdüren göstericilerden yetenekli olanlar, duygularını karikatürlere yansıtıyor. Çadırlarda kalan muhaliflerden bir bölümü, kendilerini desteklemeye gelenlere yaklaşık 30 karikatürün sergilendiği ve "Art Center" adını verdikleri alanı gezdiriyor. Muhalefet, sokak gösterileri dışında, karikatürlerde de amaçlarını ve taleplerini ortaya koyuyor. Bazı karikatürlerde ağlayan İnci Meydanı işleniyor, bazılarında İnci Meydanı'ndaki bekleyişin yönetimi değiştireceği mesajı veriliyor. Karikatürlerde, askerlerin müdahalesiyle meydanda yaşamını yitiren muhalifler de anılıyor.