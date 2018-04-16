İnci kefalini jandarma koruyor

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı da başladı. Avlanmanın yasak olduğu 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında Van Jandarma Komutanlığı, kaçak avcılara göz açtırmamak için hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor.

Nisan ayı ortalarından itibaren yaşam alanı olan Van Gölü’nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor.Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska\'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu esnada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda, hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Av yasağına uymayan bazı kişilerin kaçak avcılık yapmasını önlemek için Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, balığın göç güzergahlarında seyyar karakollar kurarak silahlı nöbet tutarken, Van Gölü’nde ise, Edremit ve Erciş İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı timleri 7-24 nöbet tutarak kaçak avcılara göz açtırmıyor. Alınan ihbar ve denetimlerle kaçak avcılara müdahale eden jandarma sahil bot ekiplerine, karadan da asayiş ekipleri destek vererek göle ve akarsu ağızlarına atılan ağları tek tek toplayıp cezai işlem uyguluyor.

YASAK AVLANAN 824 TON BALIĞA EL KONULDU

Edremit Sahil Bot Tim Komutanı Jandarma Astsubay Serkan Köker,Van Gölü\'nde özellikle üreme döneminde inci kefali balığını kaçak avlayanlara karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Van Gölü, 3 bin 574 kilometrekarelik alana sahip olup, Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan bin 965 kilometrekare alan ve 274 kilometrelik kıyı şeridinde Erciş ve Edremit Sahil Bot Timleri olarak görev yapmaktayız. Sorumluluk bölgemizde yaşa dışı avlanma ile mücadelenin yanı sıra, arama-kurtarma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kaçakçılık ile mücadele konularında da görev yapmaktayız. Bot timleri olarak, Van\'ın simgesi olan ve sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İnci kefali neslinin korunması amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında başlayan av yasağı döneminde önleyici faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Son 5 yılda 522 olaya müdahale ettik. Müdahale ettiğimiz olaylarda 220 şahsa işlem yapılırken, 13 bin metre ağ, 2 bin 700 metre misine ağı ele geçirildi. Yasak yöntemlerle avlanan 824 ton balığa da el koyduk. Şahıslara toplam 589 bin TL idari para cezası uygulandı.\"

İNCİ KEFALİ 14 BİN İNSANIN GEÇİM KAYNAĞI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş ise, dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefali balığının bölgede çok büyük bir ekonomik kalemi oluşturduğunu söyledi. Yrd. Doç.Dr. Akkuş, \"Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağlıyor. Tabi, canlıların neslinin sürmesi ve doğal kaynakların devamlılğı üremeye bağlı. Eğer bir canlı üreyebilirse, neslini devam ettirebilir. 14 bin insanın geçimini sağlayan, inci kefali balığı, hem bölge, hem de ülkemiz için çok büyük bir öneme sahiptir. İnci kefalinin neslinin çoğalması 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arası avlanması yasaklanan üreme dönemine bağlı. Bu dönemde inci kefali derelere giriyor ve bu dönemde kaçak avcıların hedefi oluyor. Şayet inci kefalini üreme döneminde koruyamazsak yani kaçak avcılığı önleyemezsek bu kaynağı sürdürebilirliğini önlememiz mümkün değildir. Bunu önleyebilirsek, çok daha uzun yıllar bu kaynaktan faydanalabiliriz. İnci kefalinin neslinin korunması için Van İl Jandarma Komutanlığı\'nın amansız bir mücadele yürütüyor. Üreme döneminde jandarma ekipleri görev alıyor. Bu noktada inci kefalinin bugüne kadar gelmesinde en büyük başarı, en büyük sorumluluklardan birisi Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Edremit ve Erciş Bot timleri, üreme dönemi boyunca 7-24 saat esasına göre gölde görev alıyor ve kaçak avcılığı önlüyor. Bu noktada jandarmaya çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

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