İnci kefali değer bekliyor

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü\'nde yaşayan ve son yıllarda alınan önlemlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığı, Van Gölü çevresinde yaşayan yüzlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Havaların soğuması ile birlikte her birinde 5-10 kişinin çalıştığı 165 balıkçı teknesi, sabah erken saatlerinden itibaren avlanmak üzere göle açılıyor. Ancak, ekmeğini bu yolla kazanan balıkçılar inci kefalinin hak ettiği değeri görmediğini düşünüyor.

Üreme döneminde Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sula ve dere yataklarına uçarcasına göç eden inci kefalleri, 90 günlük süre ardından yeniden göle dönüyor. Son yıllarda tatlı su kenarları ve dere yataklarında alınan tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefali, Van Gölü çevresinde yaşayan yüzlerce aileye de geçim kaynağı oluyor. Avlanma yasağının bittiği 15 Temmuz\'dan itibaren göle açılmaya başlayan ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran balıkçılar, avladıkları balık mitarının az olmasına rağmen memnun olduklarını söylüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göle ağlarını atıp, \'Vira Bismillah\' diyerek ağlarını çeken balıkçılar, son yıllarda alınan tedbirlerden memnun. Van Gölü kıyısında bulunan Dereağzı Köyü\'nde oturan ve 20 yıldır Van Gölü\'nde balıkçılık yapan 3 çocuk babası 35 yaşındaki Mesut Değirmencioğlu, baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi. İşini severek yaptığını anlatan Değirmencioğlu, tek sıkıntılarının balık fiyatları olduğunu, İnci Kefali\'nin hak ettiği değerin çok altında satıldığını söyledi. Değirmencioğlu, balığı satıcılara 2- 2.5 lira arasında sattıklarını, tezgahlarda 5-6 liradan alıcı bulduğunu, yetkililerden fiyatları düzenlemelerini istediklerini söyledi.



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