İncesu Belediye Başkanı: Belediyemizden tek bir FETÖ’cü çıkmadı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’nin İncesu Belediye Başkanı Ak Partili Zekeriya Karayol, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok belediyede FETÖ ile iltisaklı kişilerin çıktığını, ancak kendi belediyelerinde soruşturma kapsamında tek bir kişinin ifadesinin dahi alınmadığını söyledi.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, belediye çalışanları ile bir araya geldi. Toplantıda 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü ve çalışmalar masaya yatırıldı. Başkan Karayol, “2017 yılı yatırım programı çerçevesinde çalışmalar en iyi şekilde yapıldı. Gece gündüz, soğuk, sıcak demeden canla başla çalışan belediye personelimize teşekkür ediyorum. Biz borcu olmayan bir belediyeyiz. Personellerin maaşını aksatmadan düzenli bir şekilde yatırıyoruz. İncesu Belediyesi’nin belediye çalışanlarının çalışmaları Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve basın mensupları tarafından, herkes tarafından gayet güzel bir şekilde ifade ediliyor. Memnuniyetler dile getiriliyor” dedi.

14 yıldır ilçede belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Karayol, “Memur arkadaşlarımız olsun, kadrolu işçi arkadaşlarımız olsun, taşeron işçi arkadaşlarımız olsun 116 sayısına ulaştık. Bizim geldiğimiz 24 kişiyle bazen de 40 kişiyle görev yapılıyordu. Bu arkadaşların yüzde 95’ini biz işe almışız, bizim zamanımızda olmuş” diye konuştu.

Darbe girişimi sonrası belediye çalışanı tek kişinin FETÖ\'den ifade dahi vermediğini belirten Karayol, “Hepimizin de bildiği gibi Türkiye’de 15 Temmuz hadisesiyle karşılaştık. Hain FETÖ’nün darbe girişimi. Elhamdülillah bizim belediyemizde hiçbir arkadaşımızın bir soruşturması olmadı. Bir ifadesi alınmadı. Bu da benim için çok önemli, gurur duyduğumuz bir şey\" diye konuştu.



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