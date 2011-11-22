-İnce: Savcılar hakkımda fezleke hazırlamış TBMM (A.A) - 22.11.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM Genel Kurulu kürsüsünde, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereyi yırttı. MHP'nin, ''Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kalıcı çözüm yollarının araştırılması'' talebini içeren önergenin bugün gündeme alınması hakkındaki grup önerisinin görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''bir milletvekiline uygulanan siyasal ve yargısal şiddet'' hakkında bilgi vermek istediğini söyledi. İnce, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunurken ses düzeni bulunan bir araçtan meydanda toplananlara hitap ettiğini anlattı. Emniyet güçlerince konuya ilişkin hazırlanan tutanağı okuyan İnce, tutanakta, ''iktidarı eleştirmek suretiyle propaganda yaptığına dair'' bir ifadenin yer aldığını belirtti. İnce, ''Tebrik ediyorum, eleştiri yaptığımı belirlemişler. Suçum büyük. Ne yapacaktım yani, iktidara yağcılık mı yapacaktım?'' diyerek tepki gösterdi. Bu tutanaktan yola çıkılarak, bir fezleke hazırlandığını ifade eden İnce, şöyle devam etti: ''Fezleke de 'hükümeti yıpratıcı faaliyetler bulunuyor' deniliyor. Bu savcılara sesleniyorum; ben iktidarı yıpratmak istemiyorum yıkmak, yerine yeni bir iktidar kurmak istiyorum. O iddianamelerinizi doğru düzgün yapın. Ben o iktidarı yıkmak istiyorum, yıkmak ey savcılar, bunu duyun. 9 yılın sonunda benim de dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili dosyam oldu ama bakın başka kimlerin neleri var? Özel evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak ve kamu kurumlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık... Benim adımla bu isnat edilen suçların sahiplerinin adları aynı yere yazılacak. Benim bu utanç verici durumdan kurtulmam gerekiyor.'' ''Milletin gözünün önünde dokunulmazlığım kaldırılmasını istiyorum'' diyen İnce, TBMM Başkanlığına hitaben yazdığı, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dilekçeyi kürsüye bıraktı. İnce, ''Bu dilekçeyi buraya bırakıyorum, isteyen sunsun. Verin başkanlığa, parmaklarınız kalksın yargılanayım, bu ayıptan kurtulayım'' dedi. Pamukova Savcılığının kendisi hakkında hazırladığı fezlekeyi de kürsüde yırtan İnce, ''İktidarı eleştirmeyeceğim de ne yapacağım? O savcılara sesleniyorum; hazırladığınız fezlekeyi bu milletin kürsüsünde yırttım, sizi de görevinizin gereğini yapmaya çağırıyorum'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dilekçeleri yarın TBMM Başkanlığına verebileceklerini söyleyen İnce, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'ye de ''Senin yüreğin var mı? Sayın Canikli siz Başbakan Erdoğan'ın ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun vekiliyim. Ben yarın genel başkanımın dokunulmazlığının kaldırılması dilekçesini getiririm. Dilekçeyi verecek gücüm var. Senin var mı?'' diye seslendi. Kendisi hakkında fezleke hazırlayan savcıların Meclis ile dalga geçtiğini söyleyen İnce, ''Kim oluyor o savcı? Hükümeti eleştirmişim, eleştirmeyip de ne yapacaktım? Hakaret etmemişim. Ben yargılanmak istiyorum. Dokunulmazlığımın kaldırılması dilekçemi buraya bırakıyorum. Al bunu Meclis'in başkanlığına ver'' diye konuştu.