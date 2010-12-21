-İNCE'NİN HEDEFİNDE BU KEZ ÇUBUKÇU VARDI TBMM (A.A) - 21.12.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Nimet Çubukçu'ya yönelik, ''(Bu andı ben bile yazarım) dediniz. Bu size bol gelir. Siz gidin derslik yapın, büyük işlere 'devrim yapacağım' diye karışmayın'' sözlerini sarfetti. TBMM Genel Kurulunda, MEB, YÖK, ÖSYM ve 94 üniversitenin 2011 yılı bütçeleri görüşülüyor. CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Nur Serter, YÖK'ün AK Parti iktidarında başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar tarafından eleştirildiğini belirterek, ''Ama ne zaman YÖK, AKP iktidarı ile uyumlu hale gelmiş, yani siyaseten kuşatılmış, işte o zamandan beri Başbakan'ın ya da AKP'li birinin ağzından YÖK'e yönelik tek bir eleştiri duyulmadı'' dedi. Serter, ''YÖK, yükseköğretimin tarihine, Cumhurbaşkanı ve AKP zihniyetinin uzantısı üyelerle yapılandırılan bir kurum olarak geçecektir. Artık YÖK, AKP için dikensiz gül bahçesine dönüşmüştür ve bu dikensiz gül bahçesinden, Sayın Gül, yeni rektörleri derleyerek, alınan oy sayısına bakılmadan demokrasi söylemini sürdürmeyi her nasılsa devam ettirebilmektedir'' diye konuştu. Katsayı konusu tartışılmaya başlandığı zaman, ''Bunun meslek liselerinin önünü açmayacağını, sadece imam-hatip liselerinin önünü açacağını'' söylediklerini belirten Serter, şöyle konuştu: ''2009'da meslek lisesi mezunlarının lisans programına giriş oranı yüzde 6,2 iken, bu oran katsayı değiştikten sonra 2010'da yüzde 5,7'e düştü. Teknik liselerde de oran yüzde 12,5'ten 9,7'ye geriledi. Bu oran endüstri meslek ve kız meslek liselerinde de düşmüştür. İmam-hatip liselerinde ise yüzde 17'den 21'e yükselmiştir. Bu da katsayı uygulamasının nasıl AKP'ye arka bahçe yetiştirmek için kullanıldığını göstermektedir.'' AK Parti milletvekilleri, Serter'e laf atarak tepki gösterirken, bir milletvekili, ''İkna odaları aç sen'' dedi. -BAŞKANVEKİLİ, MİLLETVEKİLLERİNİ UYARDI- CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal, kürsüye geldiğinde, karşılıklı laf atmaların devam etmesi üzerine, ''Öyle anlaşılıyor ki muhalefete dayanamıyorsunuz. Oradan laf atmanın bir anlamı yok, gelin burada konuşun ayıp, ayıp'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yerinden konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'yi göstererek, ''Lan diye hitap ediyor'' derken, Ekici, ''Öyle bir kelime yok'' karşılığını verdi. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da milletvekillerini, konuşmalarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Koçal, eğitim kurumlarının tamamen tarikat ve cemaatlerin kontrolüne geçtiğini ileri sürdü. KPSS sorularının 350 kişiye verildiği söylenmesine rağmen, bu soruların 5 bin kişiye gönderildiğini iddia eden Koçal, ''Bu, büyük bir skandaldır. Sorular bu kadar kişiye ulaştığını göre, bu sıradan bir olay değildir, örgütlü bir olaydır'' diye konuştu. Ali Koçal, bu olayda tutuklanan ''reis'' adlı birisinin, ''Soruları cemaatten ve cemaate yakın kişilerden aldım'' dediğini öne sürerek, ''Bu işin arkasında tarikat, cemaat gücü mü var? Yoksa bu operasyon, ÖSYM'nin ele geçirilmesi için mi düzenlendi?'' diye sordu. Koçal, ''Şimdi ÖSYM ile ilgili yeni bir değişiklik yapılıyor. Özcan skandalları yerleştirme merkezi olacak herhalde'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat ise üniversitelere rektör atamasında ''türban bildirisine'' imza atıp atmadıklarının dikkate alındığını iddia etti. Arat, ''Parasız eğitim isteyen öğrencilerin karanlık amaçları yok. Onlar 'çocuklara 25-30 gönder' diyebilen bir babaları ve bu emri hemen yerine getiren Remzi Amcaları olmadığı için, dertlerini yumurta eylemleri ile anlatmaya çalışıyorlar'' dedi. -''MEGA LİSELER, ULTRA LİSELER...''- CHP Grup Başkanvekili İnce de MEB bütçesinden 2002'de yatırıma yüzde 17,2 pay ayrılırken, şimdi yüzde 5,8 pay ayrıldığını söyledi. Genel bütçeden Milli Eğitim yatırımlarına ayrılan payın da yüzde 140 azaldığını savunan İnce, ilköğretim çağındaki çocukların yüzde 1,9'unun eğitimden yoksun olduğunu iddia etti. İnce, Bakan Çubukçu'nun, bütün liselerin Anadolu lisesi yapılacağını söylediğini ifade ederek, ''Yakında mega liseler, ultra liseler görürsek hiç şaşırmayalım'' diye konuştu. MEB Müsteşar Yardımcısı'nın, ''görevi kötüye kullanma'' suçundan sabıkasının olduğunu ileri süren İnce, şunları söyledi: ''Sayın Bakan, sürekli andımızla uğraşıyorsunuz. 'Bu andı ben bile yazarım' dediniz. Bu size bol gelir. Ben sizin adınıza yazdım: 'Doğruyum, çalışkanım, yasağım, haksızlıkları paklamak, haklıyı paylamak, milletimi bölmek, parçalamak; ülküm yükselmek, geriye gitmektir. Varlığım Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığına armağan olsun'. Andımızla, İstiklal Marşı ile uğraşmayın, bunlar size 10 numara büyük gelir. Siz gidin derslik yapın, ikili eğitimi bitirin, büyük işlere 'devrim yapacağım' diye karışmayın.''